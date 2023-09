Waarom Silly Season in 2024 en 2025 een doorslaggevend gekkenhuis belooft te worden

Lars Leeftink

Daar waar Silly Season in 2022 dankzij al het gedoe rondom Oscar Piastri, Daniel Ricciardo en Fernando Alonso voor veel spektakel zorgde, is dit in 2023 niet zo gebleken. Toch is daar een logische reden voor: Silly Season 2024 en 2025 wordt namelijk voor bijna elke coureur belangrijk.

In 2022 leverde Silly Season enorm veel spektakel op. Sebastian Vettel ging met pensioen en werd bij Aston Martin opgevolgd door Fernando Alonso, waarna Alpine snel Oscar Piastri aankondigde als de opvolger van de Spanjaard. Piastri won echter een rechtszaak tegen Alpine, waardoor zijn contract met McLaren voor 2023 geldig werd verklaard. Daardoor ging Piastri naar McLaren, waar hij de vertrekkende Ricciardo op zou volgen. Alpine ging vervolgens voor Pierre Gasly, die bij AlphaTauri op zijn beurt weer door Nyck de Vries werd opgevolgd. Nico Hülkenberg keerde terug in F1 door bij Haas de vervanger van Mick Schumacher te worden, terwijl Logan Sargeant als rookie werd aangesteld als vervanger van Nicholas Latifi. Latifi en Vettel verdwenen uit de Formule 1, terwijl Ricciardo naar Red Bull ging en Schumacher naar Mercedes als reservecoureurs.

2023

Dit jaar blijkt Silly Season niet veel nieuwe namen en spektakel op te leveren. Bij Red Bull, Mercedes, Ferrari, Alpine, Haas en McLaren blijft het rijdersduo hetzelfde. Aston Martin en Alfa Romeo hebben nog een plekje over voor 2024, maar de kans is groot dat Lance Stroll en Zhou Guanyu daar volgend jaar weer rijden. Yuki Tsunoda lijkt terug te keren bij AlphaTauri, terwijl Williams al door heeft laten schemeren dat ze verder willen met Sargeant. De vraag lijkt dus vooral nog te zijn wie er naast Tsunoda bij AlphaTauri rijdt: Liam Lawson, Ricciardo, iemand uit F2 of toch iemand van buitenaf? Het lijkt de enige stoel te zijn die voor 2024 echt gaat veranderen, alhoewel dit deels zo is omdat Ricciardo en Lawson natuurlijk al in F1 hebben gereden tijdens het seizoen 2023. Dit heeft een reden.

2024

Aan het einde van het seizoen 2024 lopen vervolgens namelijk zo'n beetje alle contracten van de huidige coureurs af. Alleen Max Verstappen (eind 2028), Valtteri Bottas (eind 2025) en Lando Norris (eind 2025) hebben een contract voor het seizoen 2025. Daar zijn sinds een paar weken geleden Lewis Hamilton en George Russell bijgekomen, die hun contract bij Mercedes hebben verlengd tot eind 2025. Vijf coureurs zijn dus voor 2025 zeker, maar de overige vijftien plekken moeten nog ingevuld worden. Kortom: Silly Season 2024 voor het seizoen 2025 belooft gekkenhuis te worden.

Nieuw tijdperk

Een belangrijke reden hiervoor zal het nieuwe tijdperk zijn dat begin 2026 gaat beginnen. Coureurs zullen zo lang mogelijk af willen wachten hoe alle teams ervoor staan richting de nieuwe reglementen van 2026 voordat ze een langdurige verbintenis aan willen gaan. De kans is dus vrij groot dat we in 2024 veel eenjarige contracten gaan zien voor coureurs, zodat zowel de teams als coureurs in 2025 nog alle keuze hebben voor 2026. Teams als Audi en mogelijk Andretti komen F1 dan versterken, terwijl ook Red Bull en Aston Martin onder meer van partner veranderen (Ford en Honda).

De coureurs

Coureurs als Charles Leclerc, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Tsunoda en Alex Albon zullen dus goed na moeten denken over waar ze vanaf 2025 of 2026 willen rijden. Sainz is al vaak in verband gebracht met het nieuwe team van Audi, terwijl de combinatie Tsunoda en Aston Martin vanwege Honda al vaak gemaakt is. Leclerc en Piastri zullen ook moeten beslissen of ze op de lange termijn bij Ferrari en McLaren willen blijven, terwijl Albon in 2024 en 2025 vanwege zijn huidige prestaties van alle teams veel interesse kan verwachten. Dan heb je nog de oudere coureurs zoals Bottas, maar ook Fernando Alonso, Sergio Pérez, Hülkenberg, Kevin Magnussen en Ricciardo die op een wat kortere termijn zullen nadenken.

Dan zijn er ook nog Esteban Ocon en Pierre Gasly, die momenteel amper met zekerheid kunnen zeggen hoe de toekomst van Alpine eruit gaat zien. Beide Franse coureurs zijn volgend seizoen op de markt omdat hun contract tot eind 2024 loopt. Ook voor hun breken er dus twee belangrijke zomers aan.

Conclusie

Het is duidelijk dat dit Silly Season er één is van voorzichtigheid bij zowel de teams als coureurs. De teams en coureurs willen, met het oog op 2026, niet te gretig lange contracten ondertekenen en hun opties openhouden, terwijl ze zich aan het voorbereiden zijn op de nieuwe motorreglementen van 2026. In 2024 zou het Silly Season hier wederom in het teken van kunnen staan, maar dan met driekwart van de grid dat geen contract heeft. Hoe dan ook: Silly Season 2023 lijkt een stilte voor de storm te zijn die in 2024 en 2025 gaat volgen, met mogelijk veel veranderingen als gevolg.