Silly Season lijkt in 2023 al vroeg te zijn begonnen. Nyck de Vries heeft al plaats moeten maken voor Daniel Ricciardo en er lijken ook steeds meer signalen te zijn dat Carlos Sainz niet helemaal tevreden is over zijn rol bij Ferrari. Alexander Albon werd onlangs gelinkt aan de Scuderia en de naam van Lando Norris dook op bij Red Bull Racing. Joe Saward vindt de mogelijke transfers niet logisch en in zijn blog neemt hij de geruchten door.

Ferrari lijkt met Frédéric Vasseur aan het roer te hebben gekozen voor Charles Leclerc als eerste man bij de Italiaanse grootmacht. Sainz mocht in Oostenrijk niet voorbij zijn teamgenoot en ook in Groot-Brittannië was duidelijk dat het niet de bedoeling was dat de Spanjaard zijn teamgenoot zou inhalen. Het contract van Sainz loopt nog tot en met 2024, maar hij is herhaaldelijk in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Audi. Ook Sergio Pérez lijkt voorlopig niet de perfecte nummer twee bij Red Bull te zijn, al bezet hij nog altijd het plekje achter Max Verstappen in het kampioenschap.

Opties Norris

Als mogelijke vervangers van Sainz zijn de namen van Albon en Norris opgedoken en Saward laat zijn licht daarop schijnen. "Het is nog maar de vraag of dergelijke stappen zinvol zijn voor beide mannen, maar er zijn mensen die geloven dat Lando misschien al een soort voorcontract heeft bij Ferrari. Ik zie dat niet als een logisch carrièrepad, gezien waar Ferrari momenteel staat", zo wijst hij naar de ranglijst. Norris wordt ook gelinkt aan Red Bull Racing, als mogelijke opvolger van Pérez naast Verstappen, maar die rol wenst Saward niemand toe. "Naar Red Bull gaan en proberen Max Verstappen te verslaan is ook een carrièrepad uit de hel."

Stoelendans

Lewis Hamilton heeft ook nog altijd niet bijgetekend en dat laat ook ruimte voor gespeculeer over. "De geruchtenmolen denkt nu dat Carlos Sainz in 2025 naar Audi gaat, terwijl anderen denken dat Charles Leclerc gek wordt als hij bij Ferrari blijft en dat Mercedes hem graag wil hebben", zo wijst hij naar de verhalen in de wandelgangen.