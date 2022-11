Brian Van Hinthum

Donderdag 3 november 2022 18:13

Het laatste zitje in de Formule 1 bij Haas blijft de gemoederen bezighouden. Wordt het Nico Hulkenberg die terugkeert in de koningsklasse of blijft men toch vertrouwen houden in Mick Schumacher? Ralf Schumacher neemt het op voor zijn neefje en begrijpt niet waarom Haas voor de 35-jarige Hulkenberg zou moeten gaan.

Na de aankondiging van Logan Sergeant bij het team van Williams is er nog slechts één zitje voor 2023 overgebleven en die is beschikbaar bij het team van Haas. Schumacher hoopt natuurlijk volgend jaar opnieuw bij het Amerikaanse team plaats te nemen naast Kevin Magnussen, maar Steiner en consorten lijken de beslissing zo lang mogelijk uit te stellen. De Italiaan blijft de afgelopen tijd in de media mysterieus doen over de kansen van zijn Duitse pupil en in de wandelgangen zingt ook de naam van Hulkenberg dus met enige regelmaat rond bij de huidige nummer acht in het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Silly Season

Hulkenberg zelf wil maar wat graag weer aan de gang op het hoogste niveau en ook de Amerikaanse renstal lijkt gecharmeerd te zijn van die optie. Nadat dinsdag Aston Martin bekendmaakte dat Stoffel Vandoorne de nieuwe test- en reservecoureur naast Felipe Drugovich wordt bij het team, zijn de geruchten rondom de Duitser alleen maar verder aangezwengeld. De vraag is nu of Haas vertrouwen blijft houden in de jonge Schumacher, die dit jaar slecht twee keer in twintig races punten pakte, of dat men ervoor kiest om in 2023 met twee ervaren coureurs de koe bij de horens te pakken.

Schumacher

Voor Ralf Schumacher is vrij onbegrijpelijk dat het team van Haas überhaupt twijfelt tussen zijn jonge neefje en de man die richting de herfst van zijn loopbaan begint te gaan. De oud-coureur neemt het tegenover N-TV dan op voor zijn neef. "Hulkenberg is bijna aan het einde van zijn carrière. Met Mick kun je aan zijn prestaties en verbeteringen van dit jaar zien hoeveel potentie er nog in zit", zegt de broer van Michael Schumacher. Guenther Steiner gaf overigens recent aan dat men voor de Grand Prix van Brazilië met uitsluitsel hoopt te komen/