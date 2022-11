Brian Van Hinthum

Dinsdag 1 november 2022 14:13

Dinsdagochtend kwam het toch wel enigszins verrassende nieuws naar buiten dat Stoffel Vandoorne zich vanaf 2023 voor Aston Martin in gaat zetten als test- en reservecoureur. Op het eerste oog wellicht een onschuldig bericht, maar mogelijk brengt dit de slotfase van het Silly Season 2023 in een stroomversnelling.

Na de aankondiging van Logan Sergeant bij het team van Williams is er nog slechts één zitje voor 2023 overgebleven en die is beschikbaar bij het team van Haas. Mick Schumacher hoopt natuurlijk volgend jaar opnieuw bij het Amerikaanse team plaats te nemen naast Kevin Magnussen, maar Guenther Steiner en consorten lijken de beslissing zo lang mogelijk uit te stellen. De Italiaan blijft in de media mysterieus doen over de kansen van zijn Duitse pupil en in de wandelgangen zingt ook de naam van Nico Hulkenberg met enige regelmaat rond bij de huidige nummer acht in het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Stroomversnelling Silly Season?

Dinsdagochtend maakte men bij Aston Martin dus bekend dat Vandoorne vanaf 2023 als test- en reservecoureur zal fungeren bij het team. Een rol die hij samen met Felipe Drugovich gaat vervullen. Hoewel er geen woord gerept wordt over de toekomst van Hulkenberg, is het door het nieuws wel aannemelijk dat de Duitse coureur vertrekt bij het team van Otmar Szafnauer, omdat drie reservecoureurs natuurlijk totaal niet aannemelijk is. Supersub Hulkenberg wordt echter toch vaak gezien als een ideale man om als reservecoureur in je team te hebben en dus kan het goed zo zijn dat men niet vrijwillig afscheid neemt van Hulkenberg, maar dat hij een andere uitdaging heeft gevonden.

Die potentiële wegen lijden dan automatisch naar het team van Haas. Hulkenberg zelf wil maar wat graag weer aan de gang op het hoogste niveau en ook de Amerikaanse renstal lijkt gecharmeerd te zijn van die optie. Koren op de molen dus voor de 35-jarige Duitser, die daarmee zijn 23-jarige landgenoot naar de uitgang wijst bij het team. Hulkenberg zelf liet zich recent al positief uit over zijn kansen: "Op dit moment kan ik nog niets specifieks zeggen. Uiteindelijk neem ik de beslissingen niet. De onderhandelingen lopen nog en ik ben relatief optimistisch over het proces. Je moet geduldig zijn met dit soort beslissingen."

Ricciardo naar Mercedes?

Het nieuws rondom Vandoorne, die dus vertrekt als reservecoureur bij het team van Mercedes, kan wellicht ook een stroomversnelling betekenen in het bepalen van de toekomst voor Daniel Ricciardo. De Australische coureur heeft ook nog altijd geen duidelijkheid over zijn toekomst. Hij lijkt zich neergelegd te hebben bij een (tijdelijk) vertrek uit de koningsklasse, daar hij zijn neus op haalt voor een zitje bij Haas. Hij wordt ook met enige regelmaat in verband gebracht met het reservezitje bij Mercedes en dat komt nu dus vrij. Het zou dus ook zomaar kunnen zijn dat we snel een bevestiging van Ricciardo naar Mercedes tegemoet kunnen zien. Daarmee zal de Australiër hopen om in de kijker te blijven voor een 2024-zitje bij één van de hoger geplaatste teams.