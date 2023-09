Wie zijn de favorieten voor de laatste beschikbare stoeltjes voor 2024 in F1?

Lars Leeftink

Maandag 11 september 2023 15:45 - Laatste update: 15:49

Het Formule 1 'Silly Season' is in volle gang. De afgelopen weken hebben flink wat teams al wat stoeltjes kunnen vullen voor 2024, maar vijf stoeltjes zijn officieel nog beschikbaar voor het nieuwe seizoen dat in maart 2024 gaat beginnen. Wie zijn daar de favorieten voor?

Voor nu hebben al flink wat teams duidelijkheid gegeven over hun rijdersduo voor 2024. Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Haas en Alpine weten al met welke coureurs ze het nieuwe seizoen in zullen gaan. Dit zullen dezelfde coureurs zijn als in 2023, waardoor er bij deze teams niks gaat veranderen. Aston Martin heeft verder officieel nog niet aangekondigd dat Lance Stroll ook volgend seizoen coureur is bij Aston Martin, maar over het contract van de Canadees is überhaupt weinig bekend. Bij drie teams is de helft van het rijdersduo al ingevuld of moeten er zelfs nog twee stoeltjes ingevuld worden.

Eerste stoeltje AlphaTauri

Van de vijf stoeltjes die nog ingevuld moeten worden, lijkt het eerste stoeltje bij AlphaTauri nagenoeg een zekerheidje te zijn. Yuki Tsunoda, die dit seizoen als kopman van het team stappen heeft gemaakt en consistenter presteert, lijkt de grootste kanshebber te zijn om ook in 2024 terug te keren bij het team voor een vierde seizoen. Zijn grootste uitdager lijkt Daniel Ricciardo te zijn, die Red Bull wellicht voor 2024 als kopman van het team ziet. Verder lijkt Tsunoda voor de rol als kopman van het team geen concurrentie te hebben.

Tweede stoeltje AlphaTauri

Wat dat betreft lijkt het vooral interessant om te zien wat AlphaTauri gaat doen met het tweede stoeltje voor volgend seizoen naast Tsunoda. Ricciardo is een optie, maar de vraag is of het team na Nyck de Vries dit seizoen weer de richting van een ervaren coureur in wil gaan of een talent de kans wil gaan geven. Wat dat betreft is Liam Lawson, die dit seizoen al flink wat kilometers aan het maken is in de Formule 1, de meest logische optie. In F2 zijn er ook nog opties zoals Ayumu Iwasa en Dennis Hauger die als concurrent voor Lawson en Ricciardo gezien kunnen worden. Iemand van buitenaf lijkt echter niet realistisch te zijn. Toch wordt iemand als Alex Palou wel genoemd.

Tweede stoeltje Williams

Bij Williams is Alex Albon al zeker van zijn stoeltje en is het ook wel zeker dat hij de kopman van het team gaat zijn. De vraag is vooral wie zijn teamgenoot wordt. Logan Sargeant lijkt de favoriet te zijn om ook in 2024 terug te keren. De Amerikaan maakt niet per se veel indruk tijdens zijn eerste seizoen en is kansloos gebleken tegen Albon op zaterdag en zondag, maar is ook vaak ongelukkig uitgevallen en doet tevens niet per se heel veel fout in een auto die op topsnelheid na nog niet erg goed is gebleken. Concurrenten voor Sargeant lijken vooral Ricciardo, Mick Schumacher, Felipe Drugovich, Palou en Colton Herta te zijn. Sargeant kan zich dus niet veel fouten veroorloven.

Tweede stoeltje Alfa Romeo

Dan is er nog het tweede stoeltje bij Alfa Romeo naast kopman Valtteri Bottas. Dit seizoen kan Zhou Guanyu net zoals vorig jaar niet concurreren met Bottas, die in een matige auto beter presteert dan de jonge Chinees. De vraag is of Alfa Romeo nog een jaar geduld heeft met Zhou, die wel momenten heeft laten zien in 2023 zoals dit in 2022 ook het geval was. Ook hier mag Schumacher als concurrent gezien worden, terwijl Theo Pourchaire het ook dit seizoen goed doet in de Formule 2 en als kanshebber gezien mag worden voor het stoeltje in 2024. Toch hebben zowel Zhou als Alfa Romeo aangegeven dat ze met elkaar door willen gaan in 2024, waardoor een contractverlenging van een jaar de meest logische uitkomst lijkt te zijn.

Tweede stoeltje Aston Martin

Officieel is het tweede stoeltje bij Aston Martin naast Fernando Alonso nog beschikbaar voor 2024, deels omdat er weinig bekend is over het contract van Lance Stroll. De kans dat vader Lawrence Stroll, eigenaar van het team, zijn zoon geen stoeltje geeft in 2024 lijkt klein. Mocht dit toch gebeuren, dan zijn Ricciardo, Schumacher en Drugovich hier waarschijnlijk de grootste kanshebbers.

Conclusie

Van de vijf stoeltjes die nog beschikbaar zijn, lijkt het stoeltje van Zhou bij Alfa Romeo, het stoeltje van Tsunoda bij AlphaTauri en het stoeltje van Stroll bij Aston Martin al redelijk ingevuld te kunnen worden. De kans dat Sargeant bij Williams terug gaat keren is ook aanwezig, maar hij heeft wel wat meer concurrentie. De grootste onzekerheid zit voorlopig bij het tweede stoeltje van AlphaTauri, waar het team meerdere kanten mee op kan gaan. Het grootste spektakel wat 'Silly Season' betreft lijkt van dat stoeltje te moeten komen.