Dinsdag 12 september 2023 18:46

Dr. Helmut Marko zal zich tijdens het raceweekend in Singapore onthouden van enig commentaar op relletje dat is ontstaan na zijn uitspraken over Sergio Pérez. De tachtigjarige Oostenrijker zal zich voornamelijk bezighouden met de sportieve aspecten en laat bij F1-Insider weten dat hij zichzelf een gedeeltelijk spreekverbod heeft opgelegd.

De adviseur van Red Bull Racing staat erom bekend dat hij niet tot nauwelijks een blad voor de mond neemt. Dat zorgt er ook voor dat hij zo nu en dan door het stof moet voor een opmerking die hij er even uitfloept. In Monza liet Marko weten dat hij vond dat een Zuid-Amerikaan wellicht niet de focus kan hebben als bijvoorbeeld Max Verstappen of Sebastian Vettel. Uiteindelijk was er veel commotie ontstaan over de opmerking en Marko reageerde bij ServusTV op het relletje. Daarbij bood hij gelijk zijn excuses aan en benadrukte hij dat hij niet wilde generaliseren en dat het verkeerd was om de vorm van Pérez toe te schrijven aan 'culturele erfenis'.

Sportieve zaken

Aankomend weekend wordt ronde zestien van het wereldkampioenschap Formule 1 verreden in Singapore. Marko vindt dat het tijdens het raceweekend vooral niet om hem moet gaan, maar om de sportieve aspecten en laat weten dat hij niet van plan is om te reageren op vragen over het relletje. "Als er vragen over zijn, zal ik die niet beantwoorden. Ik praat alleen over sportieve zaken", zo laat de adviseur weten.

Petitie

Toch lijkt het kwaad al te zijn geschied, want inmiddels is er vanuit Mexico een petitie gestart om de Oostenrijker te laten ontslaan. "We eisen actie vanuit de Formule 1 en Red Bull na de voortdurende racistische uitspraken van Helmut Marko jegens Checo Pérez", zo valt te lezen.