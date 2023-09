Remy Ramjiawan

Dinsdag 12 september 2023 17:46

Als het aan Marco Zwaneveld ligt, dan zal Viaplay ook na 2024 de Formule 1 uitzenden in Nederland. De Head of Sports Netherlands van de Viaplay Group legt uit dat de Scandinavische partij niet alles heeft opgebouwd voor 'slechts' drie seizoenen.

De uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland komen binnenkort weer op de markt. Dat zou zijn voor de periode vanaf 2025 tot en met 2027. Ziggo verloor in 2021 de strijd om de uitzendrechten voor de periode van 2022 tot en met 2024. Toch zal de partij zich weer melden voor de nieuwe rechten, maar Zwaneveld laat bij Motorsport.com weten dat ook Viaplay er alles aan zal gaan doen om de koningsklasse te behouden.

'Zo lang mogelijk profiteren'

"Als je de uitzendrechten voor een sport binnen hebt gehaald, hoop je zo lang mogelijk door te kunnen gaan met die sport. Je wil zo lang mogelijk profiteren van de investeringen die je hebt gedaan in de eerste periode", zo legt Zwanenveld uit. Viaplay heeft in de beginfase veel kritiek gehad op de kwaliteit van de stream, maar ook op het geluid onder de beelden. De partij is inmiddels een jaartje verder en heeft ook geleerd van die periode. "Daarnaast groei je steeds verder in een sport naarmate je er langer verslag van doet. Het is altijd zonde als de opgedane kennis en expertise weer verloren gaat, doordat de rechten verhuizen."

Andere partijen

Ondanks dat Viaplay haar best gaat doen om de nieuwe periode van de rechten ook te bemachtigen, zit Ziggo dus ook niet stil. Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met partijen die zich misschien nu nog niet hebben gemeld, maar mogelijk ook een gooi willen gaan doen. Wel is de verwachting dat de portemonnee getrokken mag worden, want Viaplay zou voor het huidige rechtenpakket, naar verluidt, zo'n dertig tot veertig miljoen hebben uitgegeven. Zwanenveld houdt zich in ieder geval niet bezig met andere geïnteresseerden: "Ik heb geen idee. Die zullen er vast zijn."