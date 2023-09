Remy Ramjiawan

Volgens viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is er misschien nog wel één stoeltje beschikbaar voor Mick Schumacher. 'Seb' was tijdens zijn Formule 1-carrière de mentor van de zoon van Michael Schumacher en nu hij niet meer in de sport zit, houdt hij zich nog altijd bezig met het lot van zijn landgenoot.

Voorlopig moet Schumacher zich richten op het werk van reservecoureur bij Mercedes. In die rol heeft teambaas Toto Wolff al eerder door laten schemeren dat de Duitser een buitenkansje is voor elk team. Toch heeft Schumacher twee jaar lang bij Haas kunnen laten zien wat hij waard was. In 2021 was de bolide niet vooruit te branden, maar in 2022 haalde de terugkerende Kevin Magnussen meer uit het materiaal dan de Duitser. Ook was Schumi - aan het begin van het seizoen - vaak te betrappen op enkele foutjes en sommigen daarvan mondde uit in een flinke crash. Uiteindelijk kostte dat het team veel geld en aan het einde van 2022 werd er voor een vervanging gekozen in persoon van Nico Hülkenberg.

Situatie is moeilijk te noemen

Vettel was afgelopen weekend op de legendarische Nordschleife terug te vinden, waarbij hij in de RB7 een demonstratie mocht geven. Tegenover Sky Sports F1 gaat 'Seb' in op de situatie van Schumacher. "De situatie is momenteel moeilijk. Er is misschien nog één cockpit over en op dit moment is het niet zo makkelijk of nogal moeilijk om erin te komen en erin te glijden. Maar er is altijd een mogelijkheid", zo opent Vettel. De viervoudig kampioen legt niet uit over welk stoeltje hij het heeft, maar het zou zomaar die van Zhou Guanyu kunnen zijn bij Alfa Romeo, dat vanaf 2026 als Audi door het leven gaat.

Hoop van Duitsland

Hoewel Hülkenberg de trots van Duitsland nog altijd hoog houdt in de Formule 1, is het volgens Vettel van het grootste belang dat Schumacher een vast zitje krijgt. "Ik denk dat het belangrijk is dat het volgend jaar op de een of andere manier doorgaat voor hem, dat hij blijft werken aan de tweede kans. Vanuit Duits oogpunt is dat onmisbaar, hij is niet alleen het grootste jonge talent, maar op dit moment misschien wel de enige", aldus 'Seb'.