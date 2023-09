Lars Leeftink

Lando Norris is tevreden met zijn huidige situatie bij McLaren, maar durft ook niet uit te sluiten dat hij ooit vertrekt. De geruchten omtrent de toekomst van Norris bij McLaren worden met de dag hardnekkiger. Volgens de Brit is hij McLaren 'veel verschuldigd, maar niet zijn leven'.

De toekomst van Norris is al een tijdje onderwerp van gesprek. Ondanks dat de Brit nog contract heeft tot eind 2025, weet McLaren het niet voor elkaar te krijgen om een auto te ontwerpen die Norris de kans geeft om mee te strijden om de titel. McLaren heeft de laatste paar races wel flinke stappen gezet en kan nu meedoen om podiumplekken, maar Norris wil meer. Mede daardoor wordt Norris ondanks zijn contract vooral vaak gelinkt aan Red Bull, dat naast Max Verstappen een wisselvallige Sergio Pérez heeft rijden. Pérez heeft nog contract tot eind 2024, maar weet totaal niet te overtuigen naast de Nederlander. De vraag is echter of Norris, gezien het verleden van Verstappen-teamgenoten, zich hieraan zou willen wagen.

Norris over McLaren

In gesprek met RaceFans geeft Norris aan dat hij niet per se bezig is met zijn toekomst. "Het is niet iets dat door mijn hoofd speelt of waar ik me zorgen over maak, of iets dergelijks. Ik weet gewoon dat het gebeurt als het er tijd voor is, Tot die tijd doe ik gewoon mijn best met wat ik heb. Ik denk dat ik de afgelopen vijf jaar genoeg heb geleerd. In elke categorie waarin ik heb gereden voordat ik naar de Formule 1 ging, heb ik de kans gehad om te winnen. De Formule 1 is de eerste keer dat je die verwachtingen moet temperen.”

Contract McLaren

Norris weet dat hij veel aan McLaren te danken heeft, zeker omdat dit het team was dat hem een kans gaf in de Formule 1 en hem vervolgens beloonde met een lang contract. Toch weet ook Norris dat de wereld er plotseling ineens anders uit kan zien. “Ik ben McLaren veel verschuldigd, maar ik ben ze niet mijn leven verschuldigd. Het is duidelijk dat er altijd dingen aan de hand zijn en dat er in het verleden gesprekken zijn geweest en dat soort dingen, zoals bij elke keer als een contract afloopt.”