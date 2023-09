Lars Leeftink

Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsormanager, is van mening dat de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over Max Verstappen en Red Bull Racing meer dan onterecht zijn en de tweevoudig wereldkampioen niet genoeg krediet krijgt voor wat hij momenteel laat zien.

In een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal vertelt Windsor dat hij kritisch is op de uitspraken van onder meer Wolff, die de records van de Nederlander meer iets voor Wikipedia vindt dan dat het relevant is. "Ik neig ernaar om me niet te veel bezig te houden met dat soort uitspraken, maar als Toto [Wolff] afbreuk probeerde te doen aan het werk dat Max [Verstappen] heeft verzet, dan ben ik bang dat we moeten concluderen dat Toto niet veel van de Formule 1 begrijpt, of van coureurs of specifiek het rijden in de Formule 1."

Windsor over Verstappen

Volgens Windsor is Verstappen een nog groter onderdeel van het succes van Red Bull in 2022 en 2023 dan veel mensen hem krediet voor geven. "Max Verstappen heeft alle variabelen aan zijn zijde. Hij is degene die de input geeft aan Adrian Newey, waardoor Adrian in staat is om zo'n goed werk te leveren. Het zijn Max en zijn prioriteiten, waarmee hij aangeeft met welke problemen hij kan leven, die de sturende kracht vormen hierbij. Ik denk dat niemand Max voldoende krediet geeft voor wat hij doet."

Uitdagende regels

Wolff wijst onder meer naar de uitdagende regels die de Formule 1 nu heeft ingevoerd. "Er zijn zoveel variabelen in de Formule 1, door het budgetplafond, de CFD-limitaties, en alle andere technische beperkingen. Geen enkel team krijgt het voor elkaar, behalve Red Bull Racing, zo lastig is het. Eén van de redenen waardoor Red Bull dit wel kan doen, is omdat Max Verstappen eigenlijk de perfecte coureur is. Hij rijdt korte bochten, hij rijdt netjes en precies, hij is enorm sterk onder druk, hij laat zich niet afleiden door invloeden van buitenaf, en maakt het niet al te technisch. Hij houdt het racen gewoon simpel. Hij wordt heel boos als er iets niet goed gaat, en dat is goed. Dit is zijn kantoor en hij wil dat zijn kantoor in orde is."