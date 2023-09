Jan Bolscher

Vrijdag 8 september 2023 09:18 - Laatste update: 09:29

Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelt niet van plan te zijn te gaan zeuren over de dominantie van Red Bull Racing, ondanks dat de Zilverpijlen zelf naar eigen zeggen in 2020 wel de dupe werden van een regelwijziging om de dominantie van het team tegen te gaan.

Mercedes domineerde tussen 2014 en 2021 in de Formule 1, maar heeft het stokje inmiddels overgedragen aan Red Bull Racing. De formatie van Max Verstappen en Sergio Pérez is tot op heden ongenaakbaar gebleken en heeft alle veertien races tot nu toe op haar naam weten te schrijven. De laatste tijd wordt er dan ook veel gesproken over de grote voorsprong van het team en of dit wel goed is voor de sport. Onder andere vanuit het Mercedes-kamp zijn meerdere steekjes geplaatst, waar het vanuit Red Bull Racing vervolgens klinkt dat de Duisters ook niet van zich lieten horen toen zij zeven jaar op rij domineerden.

Meritocratie

"Als teambaas wil ik niet op de trein springen zoals anderen in het verleden hebben gedaan, door te zeggen dat de reglementen moeten veranderen omdat we niet door kunnen gaan met de dominantie van een team", vertelt Wolff in gesprek met onder andere GPFans. "Als een team domineert zoals Max met Red Bull heeft gedaan, is dat fair play. Dit is een meritocratie. Zolang je aan de reglementen voldoet op technisch, sportief en financieel gebied, moeten we zeggen: goed gedaan. Het is aan ons om de achterstand in te halen. En als dat lang gaat duren, gaat het lang duren. Ik kan me nog herinneren dat mensen het uitschreeuwden toen wij het waren [die domineerden]. Entertainment volgt sport, niet andersom. We kunnen geen WWE zijn met geschreven content. Dat willen we niet."

Regelwijziging 2020

Dit terwijl Mercedes volgens Wolff zelf wél werd tegengehouden door midden van een regelwijziging: "We hebben het kampioenschap in 2021 om verschillende redenen verloren, één daarvan was de laatste race", vervolgt hij. "Maar we verloren ook omdat die reglementen bedoeld waren om de voorsprong die we hadden in te dammen. 2020 was een ontzettend dominant jaar voor ons, ik denk dat het de beste auto was die we ooit hebben gehad. Richting het einde van het seizoen pasten ze [de FIA] de vloer aan. Dat was om ons te stoppen, en we zagen het resultaat in 2021. We waren niet zo competitief als Red Bull. In Silverstone vonden we meer potentie in de auto en plaatsen we onszelf terug in het kampioenschap. Maar die reglementen waren duidelijk bedoeld om de pikorde te herstellen."