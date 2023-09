Remy Ramjiawan

Voor Nico Hülkenberg is het Formule 1-project van Audi er eentje om in de gaten te houden. De Duitser heeft onlangs bijgetekend bij het team van Haas, maar geeft in de Beyond The Grid-podcast aan dat hij zijn stinkende best zal gaan doen, om een kans op een zitje bij Audi te krijgen.

The Hulk is begin 2023 teruggekeerd als vaste coureur op de grid, als vervanger van de vertrokken Mick Schumacher bij Haas. De Duitser begon in 2010 in de koningsklasse en heeft de nare statistiek dat hij in al zijn jaren Formule 1, nog nooit het podium heeft weten te bereiken. Audi start in 2026 met het Formule 1-project en mogelijk dat het Duitser automerk dan ook voor twee nieuwe coureurs zal kiezen.

'Aantrekkelijke optie'

Voorlopig moet Sauber Alfa Romeo het nog doen met Valtteri Bottas en Zhou Guanyu als vaste rijders van het team, maar dat kan in de toekomst veranderen. "Het is zeker één van de zeer aantrekkelijke projecten op dit moment, een nieuw merk dat in de Formule 1 komt. Ook een Duitse fabrikant, mensen met wie ik al eerder heb samengewerkt en die het heel goed hebben gedaan. Ja, op papier klinkt het allemaal heel goed", zo laat The Hulk zijn licht op de deelname van Audi schijnen.

'Hard blijven werken'

Sebastian Vettel hing aan het einde van 2022 zijn helm aan de wilgen en Schumacher is als reservecoureur van Mercedes aan de slag gegaan, waardoor Hülkenberg momenteel de enige Duitser op de grid is. Hij dicht zichzelf dan ook kansen toe voor een mogelijk zitje bij Audi. "Uiteraard moet ik er nog steeds hard aan werken en overtuigende ritten blijven maken om misschien een kans te maken. Maar alleen de tijd zal het leren", aldus Hülkenberg.