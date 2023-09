Remy Ramjiawan

Dat dr. Helmut Marko gecharmeerd is van Lando Norris, dat heeft de adviseur niet onder stoelen of banken geschoven. De tachtigjarige Oostenrijker geeft in gesprek met Servus TV zelfs aan dat de twee partijen een deal hadden voor een zitje bij Toro Rosso (AlphaTauri red.), maar dat de manager van Norris zich op het laatste moment had bedacht.

Over het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing is veel te doen. Na het vertrek van Daniel Ricciardo in 2018, heeft het team diverse coureurs uitgeprobeerd. Pierre Gasly en Alexander Albon waren de eerste gegadigden die zich mochten meten naast Verstappen, maar werden uiteindelijk te licht bevonden. Sergio Pérez zit sinds 2021 in het tweede zitje bij Red Bull Racing en hoewel hij wel de 'beste' nummer twee sinds tijden lijkt, wordt er toch veel gespeculeerd over het zitje van de Mexicaan bij het Oostenrijkse team.

Norris en Toro Rosso

Voor het zitje naast Verstappen is Norris al meermaals genoemd en dat is niet zomaar, zo onthult Marko. "We hadden in het verleden een akkoord met Toro Rosso totdat zijn manager zich realiseerde dat er een optie in het contract met McLaren zat", zo vertelt Marko zonder uit te wijden over welk jaar dit gaat en welke optie bij McLaren er werd gelicht. Marko is er daarnaast ook van overtuigd dat de Brit past bij het team. "Qua jeugdigheid en snelheid zou hij heel goed bij ons passen."

Pérez op weg naar exit?

Pérez heeft voorlopig nog een contract tot en met 2024 op zak bij Red Bull Racing, maar Marko lijkt te hinten op het laatste dienstverband. "Sergio daarentegen is al over de 30 en krijgt zijn vierde kind. Hij heeft dus ook andere interesses, dus je moet afwachten wat er daarna gebeurt", zo wijst Marko naar een mogelijk afscheid van de Mexicaan aan het einde van 2024.