Brian Van Hinthum

Woensdag 6 september 2023 11:35

Volgens sommige voorspellingen blijft het team van Red Bull Racing de Formule 1 domineren tot de nieuwe motorreglementen van 2026, maar niet iedereen denkt dat het zo gemakkelijk zal gaan. Damon Hill laat weten dat hij denkt dat Mercedes voor 2024 wellicht een winnende auto op de plank heeft liggen.

Voorlopig is het team van Mercedes bezig aan een mooie opwaartse spiraal in het huidige seizoen. De Duitse formatie begon het seizoen wederom, net als 2021, met een vrij forse achterstand op het team van Red Bull Racing. Het team van Wolff moest zelfs voorrang verlenen aan Ferrari en Aston Martin, waar ze op dit moment weer aan voorbij gegaan zijn. Het belangrijkste doel is nu om het gat naar Christian Horner zijn formatie te dichten, maar dat is nog een lange weg voor het in Brackley gevestigde team.

Artikel gaat verder onder video

Titelkandidaat

Dat het gat dit seizoen gedicht kan worden, lijkt voorlopig een utopie voor de formatie van Toto Wolff. Hill denkt echter dat de Duitse renstal het volgende seizoen ineens zomaar weer hoge ogen kan gaan gooien en er momenteel een potentiële kampioenschapswagen ontworpen wordt. "Ik denk dat ze momenteel hard aan het werken zijn in de fabriek in Brackley en ze wellicht een titelkandidaat in het achterzak hebben zitten", vertelt de wereldkampioen uit 1996 tegenover Sky Sports.

Volgend jaar

Die gaan we echter pas wel volgend jaar zien, claimt Hill. "Ze kunnen hem dit jaar niet gebruiken omdat dit niet past op de auto van dit jaar. Het is dus niet tot volgend jaar dat we het gaan zien", besluit de analist. Overigens bevestigde Mercedes via Mike Elliot recent al dat de focus op 2024 ligt. "Ik begin te denken dat we het goed voor elkaar hebben voor de winter. We kunnen natuurlijk nog een hoop leren en P2 in het kampioenschap ligt nog op tafel, dus we blijven ontwikkelen. Het is alleen wel zo dat onze hoofdfocus op de auto van volgend jaar ligt", zei hij enkele weken geleden.