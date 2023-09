Vincent Bruins

Dinsdag 5 september 2023 15:23

Álex Palou heeft besloten zich niet aan de afspraken te houden van zijn contract met McLaren waarop het team uit Woking heeft gereageerd met juridische stappen. De Spanjaard sleepte afgelopen zondag zijn tweede titel in de IndyCar Series binnen. Na afloop van de race verklaarde hij de breuk met McLaren.

Palou werd in 2021 voor het eerst kampioen in IndyCar met Chip Ganassi Racing (CGR). Halverwege het seizoen van 2022 liet CGR weten dat Palou zijn contract bij het team had verlengd voor 2023, maar de coureur kwam een paar uur later met een statement dat hij voor McLaren had getekend. Een aantal maanden later werd besloten dat de overstap naar McLaren zou worden verlaat naar 2024, maar tijdens de afgelopen zomerstop kwam het nieuws naar buiten dat Palou toch bij CGR blijft. Na zijn overwinning op Portland International Raceway en het veiligstellen van zijn tweede kampioenschap ging Palou er in meer detail op in tegenover MARCA.

Niet stoppen met IndyCar

"Ik heb al gezegd dat alles gezegd zal worden, wanneer ik dat kan, maar ja, ik ben wel heel gelukkig hier," begon Palou geheimzinnig over wat 2024 voor hem in petto heeft. "Er zijn een aantal dingen buiten het circuit die opgelost moeten worden, voordat ik er wat over kan zeggen. Maar het is duidelijk dat wat Chip [Ganassi] zei is wat hij zei..." Vervolgens ging de 26-jarige uit Barcelona verder in op zijn toekomst in de Formule 1: "De deur zit uiteraard nooit compleet dicht, maar aan de andere kant word ik wel wat ouder en als ik na 2021 en 2023 al geen realistische kans heb... Het zal lastig worden om die deur te openen, want het is een uitdaging om [het winnen van het kampioenschap] te herhalen. Ik wil ook niet alleen maar zitten en wachten voor de deur om open te gaan en stoppen met waar ik heel erg goed in ben, en dat is IndyCar."

Geen kans in Formule 1

"Al acht ik de kans klein, als ik een goede mogelijkheid krijg in de toekomst, dan neem ik die," vervolgde Palou. Hij benadrukt echter de Formule 1 niet per se in zijn leven nodig te hebben. "De positie waarin ik me momenteel bevind, bij een van de beste teams, met alles wat ik nodig heb om te vechten voor races en kampioenschappen, is echt een voorrecht en het zou niet makkelijk zijn om hier weg te gaan." Op de vraag of door kunnen gaan bij Chip Ganassi Racing hem deed besluiten om het contract met McLaren niet na te volgen, antwoordde hij: "Het ligt er meer aan dat ik toch geen kans zou krijgen in de Formule 1." Palou reed vorig jaar een vrije training voor McLaren tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten en zou ook dit seizoen nog tenminste een keer in actie komen. Kans op een zitje leek hij echter niet te hebben. Lando Norris en Oscar Piastri zijn voor alsnog niet van plan om McLaren te verlaten.