In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat Carlos Sainz na zijn P3 tijdens de Formule 1 Grand Prix van Italië het slachtoffer was van een overval in Milaan, werden er details gedeeld van het nieuwe salaris van Lewis Hamilton bij Mercedes, vertelde Max Verstappen dat het niet waar is dat hij nerveus zou zijn geweest voor de race in Monza en was Toto Wolff lovend over Hamilton en zijn eerlijkheid. Dit is de GPFans Recap van 4 september.

'Dit is het nieuwe salaris van Hamilton na tekenen contractverlenging'

Mercedes, dat dit seizoen tweede staat bij de constructeurs in de Formule 1, maakte op de donderdag voor de Grand Prix van Italië bekend dat Lewis Hamilton en George Russell hun handtekening hadden gezet onder een contractverlenging bij de Zilverpijlen. De grote vraag is: hoeveel gaat Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen, nu eigenlijk verdienen? Meer lezen? Klik hier!

Sainz pakt peperduur horloge terug van dieven na achtervolging door Milaan

Carlos Sainz verdiende zijn eerste podium van het seizoen in de Grand Prix van Italië. Het zou echter een bitter einde van het raceweekend worden voor de Ferrari-coureur. Eenmaal terug in Milaan werd hij namelijk beroofd. De Spanjaard heeft inmiddels ook gereageerd op het incident, waar al veel beelden van te vinden zijn op social media. Meer lezen? Klik hier! Reactie van Sainz lezen? Klik hier!

Wolff spreekt vol lof over 'sportiviteit' van Hamilton: "Enige die eigen fouten erkent"

Lewis Hamilton, die sinds 2021 geen race meer heeft gewonnen, wist twee posities goed te maken op jacht naar de zesde plaats in de Grand Prix van Italië afgelopen zondag. Het was echter niet een vlekkeloze wedstrijd voor de zevenvoudig wereldkampioen. Hij kreeg namelijk een tijdstraf van vijf seconden vanwege het veroorzaken van een crash. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, prijsde het feit dat Hamilton toe heeft gegeven dat hij fout zat. Meer lezen? Klik hier!

Internationale media over record Verstappen in Monza: "Symbool voor auto Red Bull"

De internationale media keken afgelopen weekend tijdens de Formule 1 Grand Prix van Italië toen hoe Max Verstappen wederom onverslaanbaar was. De Nederlander won zijn tiende race op rij, een record in de koningsklasse. Het ging dan ook veel over dat record, maar ook over het duel achter Verstappen en de 'moeizame' start die de Nederlander volgens de media meemaakte op het circuit in Monza. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen was niet nerveus voor race in Monza: "Was juist heel ontspannen"

Max Verstappen snapt niet helemaal waar de uitspraken van Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko over spanning bij de Nederlander voor de Formule 1 Grand Prix van Italië vandaan zijn gekomen. Verder is de Nederlander op zijn hoede voor de aanstaande race in Singapore en Ferrari, dat in Italië een goede indruk maakte. Meer lezen? Klik hier!