4 september 2023

Max Verstappen snapt niet helemaal waar de uitspraken van Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko over spanning bij de Nederlander voor de Formule 1 Grand Prix van Italië vandaan zijn gekomen. Verder is de Nederlander op zijn hoede voor de aanstaande race in Singapore en Ferrari, dat in Italië een goede indruk maakte.

In gesprek met De Telegraaf laat Verstappen weten dat hij helemaal niet gespannen was voorafgaand aan de race, zoals Marko eerder wel stelde. "Nee hoor, ik was helemaal niet nerveus. Misschien vindt Helmut dat leuk om te zeggen, haha. Ik was dit hele weekeinde juist heel ontspannen. Ik ben heel blij met de race van vandaag en wat we tot nu toe presteren dit seizoen. Maar ik kijk er ook wel weer naar uit om morgen in de namiddag te gaan padellen. Ja, dat vind ik inderdaad steeds leuker om te doen."

Duel met Sainz

Verstappen kwam tijdens de eerste fase van de race achter Carlos Sainz, die vanaf pole position begon, amper tot aanvallen. Bij zijn eerste poging ging het bijna fout, maar de Nederlander zag dat de banden van de Ferrari steeds minder en minder werden. "Daarom bleef ik daarna ook rustig. Ik probeerde het al een keer buitenom, maar toen kneep hij mij een beetje af. Dan denk ik vooral: laten we het heel houden allemaal. Inhalen hier is niet makkelijk en de Ferrari’s hebben een hoge topsnelheid, maar uiteindelijk was het weer een goede race."

Singapore

Verstappen weet dat het volgende race weekend, in Singapore, voor Red Bull altijd een uitdaging is vanwege de lay-out van het circuit. "Ik denk dat Singapore sowieso lastiger wordt voor ons. Ook daar verwacht ik een sterk Ferrari. De kwalificatie is er enorm belangrijk, want inhalen is moeilijk in Singapore. Ook als je bijvoorbeeld wel een snellere auto hebt in de race en je banden minder hard slijten."