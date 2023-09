Vincent Bruins

Carlos Sainz verdiende zijn eerste podium van het seizoen in de Grand Prix van Italië. Het zou echter een bitter einde van het raceweekend worden voor de Ferrari-coureur. Eenmaal terug in Milaan werd hij namelijk beroofd.

Sainz mocht de wedstrijd op Autodromo Nazionale Monza vanaf pole position aanvangen. Hij vocht met de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Pérez en met teamgenoot Charles Leclerc om de podiumposities, en zou uiteindelijk derde worden. In de avond na de veertiende race van het Formule 1-seizoen was Sainz bij zijn hotel in Milaan. Hij verliet Hotel Armani rond 20:30, toen hij werd aangesproken door twee Zuid-Amerikanen. Volgens Adnkronos rukten ze een horloge ter waarde van een half miljoen euro van de pols van de coureur en vluchtten.

Sainz zet achtervolging in

Sainz twijfelde niet om de achtervolging in te zetten en kreeg hulp van meerdere omstanders op straat die ook achter de twee daders aan renden. Hij kreeg ze dan ook te pakken in de Via Montenapoleone, de duurste straat van Europa, dankzij hulp van zijn assistent. De overvallers werden meegenomen door de politie, terwijl Sainz werd teruggebracht naar het hotel, nadat hij zijn peperdure uurwerk had teruggepakt. De Spanjaard heeft een aanklacht ingediend tegen de mannen. In april 2022 werd Leclerc ook al beroofd in de Italiaanse kustplaats Viareggio. De Monegask raakte toen een Richard Mille-horloge van zo'n 320.000 euro kwijt. Een jaar later werden drie mannen en een vrouw gearresteerd door de politie. Bij de huiszoekingen werden andere waardevolle horloges en grote hoeveelheden contant geld gevonden.