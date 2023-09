Vincent Bruins

Charles Leclerc kwam als vierde over de streep in de Italiaanse Grand Prix, nog geen twee tienden achter Carlos Sainz. Tijdens de thuisrace van Ferrari maakten de teamgenoten er een waar spektakel van in het gevecht om de laatste podiumpositie. En dat was genieten, zo liet Leclerc weten tegenover onder andere GPFans

Leclerc ving de wedstrijd op Autodromo Nazionale Monza aan vanaf de derde stek. In de openingsfase moest hij toekijken hoe Sainz en Max Verstappen vochten om de leiding. Laatstgenoemde nam de eerste plaats over in ronde 15 en zou uiteindelijk zijn tiende Grand Prix op rij winnen, een nieuw record. Beide Ferrari's werden in de slotfase voorbijgestoken door de andere Red Bull van Sergio Pérez, voordat Sainz en Leclerc onderling fel streden om de derde positie. De trofee zou gaan naar Sainz. Tot vreugde van de tifosi lieten de teamgenoten elkaar in leven, iets waar Ferrari bang voor was dat dat niet zou gebeuren.

Genieten

"Ik heb er eerlijk gezegd echt van genoten," legde Leclerc na afloop uit. "Het was voor mij persoonlijk als coureur waarschijnlijk de leukste race van het seizoen tot nu toe. Degenen die een rustige race wilden zien, zullen dat waarschijnlijk niet vinden en misschien de tifosi ook niet om die strijd met Carlos zo te zien. Maar dit is juist hoe het racen hoort te zijn. Ik heb in het verleden vergelijkbare gevechten gehad met Max; evenals met Checo op de limiet vandaag. Ook met Carlos was het op de limiet, of het nou zijn verdediging of mijn aanval was. Daarom was het achter het stuur echt genieten. Uiteindelijk was dit het maximaal haalbare resultaat voor het team."

Verstappen verdient het

Leclerc kreeg de vraag of hij een mogelijkheid zag om vandaag een tiende overwinning op rij voor Verstappen te voorkomen: "Nee," antwoordde hij simpelweg. "De zegereeks moet een keer ten einde komen, maar momenteel hebben wij niet de raceauto om daar voor te zorgen." De Monegask reageerde vervolgens op de vraag of het slecht voor de koningsklasse is dat Red Bull onverslaanbaar is: "Er is altijd een soort dominantie geweest in deze sport. Max en Red Bull doen het geweldig, dus ze verdienen dit, of het nou saai is of niet. Natuurlijk als we iedere race een andere winnaar hebben en niemand wint met meer dan een seconde voorsprong, dan zijn de races spannender, maar dit is Formule 1 en uiteindelijk verdienen ze dit."