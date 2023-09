Lars Leeftink

Maandag 4 september 2023 12:52 - Laatste update: 14:12

Carlos Sainz heeft voor het eerst gereageerd op de overval waar hij zondagavond in Milaan het slachtoffer van was na zijn succesvolle raceweekend in Monza. De Spanjaard zegt dat het met alle betrokkenen goed gaat en hij hoopt dat dit 'niet veel meer dan een anekdote zal zijn' voor de toekomst.

Sainz veroverde afgelopen zaterdag pole position voor de race die op zondag verreden werd, maar was na een paar rondjes niet in staat om Max Verstappen achter zich te houden. Ook Sergio Pérez moest hij aan zich voorbij laten gaan, maar in de slotfase kon hij wel teamgenoot Charles Leclerc achter zich houden om P3 te veroveren. Een prima weekend dus voor Sainz, die dit zondagavond ging vieren in Milaan. Daar ging het echter fout. De overvallers probeerden het horloge van de Spanjaard ter waarde van 235.000 pond te stelen (274.000 euro). Hier slaagde ze niet in omdat Sainz de overvallers op heterdaad betrapte en kon achtervolgen, waarna ze gearresteerd werden door de politie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Dit is het nieuwe salaris van Hamilton na tekenen contractverlenging'

Sainz reageert

Sainz heeft op Instagram nu voor het eerst gereageerd op het incident van zondagavond. "Zoals velen van jullie al weten, hebben we gisteren in Milaan te maken gekregen met een ongelukkig incident. Het belangrijkste is dat iedereen in orde is, waardoor dit op den duur niet meer zal zijn dan een onplezierige anekdote. Ik wil heel veel dank uitspreken aan de mensen die ons gisteren hebben geholpen, maar ook aan de politie voor hun snelle handelen, evenals aan jullie allemaal [de fans] voor jullie berichten."