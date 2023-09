Vincent Bruins

Maandag 4 september 2023 15:22 - Laatste update: 15:27

Max Verstappen heeft het record verbroken voor de meeste Formule 1-races op rij winnen. De Nederlander vertelde hier na afloop van de Italiaanse Grand Prix over. Daarnaast blikte hij alvast vooruit op de volgende wedstrijd in Singapore.

Verstappen kwam in de kwalificatie op Autodromo Nazionale Monza dertien duizendsten tekort op Carlos Sainz en ving de race dus aan vanaf de tweede plaats. Na een spannende strijd met de Ferrari wist de kampioenschapsleider in ronde vijftien de eerste stek over te nemen. Verstappen sloeg vervolgens een gat naar de rest van het veld en won uiteindelijk met een voorsprong van zo'n zes seconden. Sergio Pérez maakte er een één-tweeresultaat van voor Red Bull Racing, terwijl Sainz teamgenoot Charles Leclerc achter zich hield voor het laatste plekje op het podium.

Niet verwacht

Sebastian Vettel had sinds 2013 het record voor de meeste achtereenvolgende zeges in handen, maar dankzij een tiende overwinning op rij heeft Verstappen dit nu dus verbroken. "Het is iets waarvan je niet verwacht dat het gaat gebeuren," vertelde de Nederlander tegenover onder andere GPFans. "Ik heb aan het begin van het seizoen nooit gedacht dat zoiets als dit mogelijk was. Dus ja, erg trots. Maar ik ben ook gewoon heel erg blij met de race. Over het algemeen was de snelheid weer goed en we konden op onze banden letten. Het was zeker een interessant gevecht aan het begin om te proberen in te halen in bocht 1, maar daar hadden we gewoon niet de topsnelheid voor." Dankzij een klein foutje van Sainz kon Verstappen later toch voorbij de Ferrari. "Daarna kon ik me concentreren op mijn eigen pace en ja, de auto voelde supergoed om te rijden."

Geen appje van Vettel

Terugkomend op de geweldige prestaties in 2023, zei Verstappen: "Ik ben ontzettend trots op het hele team en het werk dat ze het gehele jaar al doen. Wat we momenteel aan het doen zijn, elke race dit seizoen winnen, is iets waar we zeker van genieten, omdat seizoenen als deze volgens mij niet vaak voorkomen." Op de vraag of hij al een appje had gekregen van Vettel vóór of na de race, antwoordde hij lachend: "Nee. Niet dat ik weet in ieder geval. Ik heb mijn telefoon nog niet gecheckt, maar dat ga ik straks wel doen." De volgende Grand Prix die zal worden verreden, is Singapore over twee weken. Verstappen legde uit wat zijn verwachtingen zijn voor dat weekend: "Het zal wat lastiger worden voor ons. Maar we gaan het zien. We doen uiteraard ons best en gaan weer proberen te winnen. Maar het gaat niet ons sterkste weekend worden."