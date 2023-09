Vincent Bruins

Maandag 4 september 2023 09:31 - Laatste update: 09:31

Red Bull Racing is nog altijd niet verslagen in dit seizoen van de Formule 1, dankzij een recordbrekende overwinning van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Italië. Het was de tiende op rij voor de Nederlander en de vijftiende op rij voor de energydrankfabrikant. Helmut Marko blikt al vooruit op de volgende wedstrijd: Singapore.

Verstappen kwam dertien duizendsten tekort op Carlos Sainz in de kwalificatie op Autodromo Nazionale Monza. Na een mooie strijd in de eerste vijftien ronden vond de kampioenschapsleider dan toch een weg voorbij de Ferrari. Verstappen sloeg een gat naar de concurrentie en won uiteindelijk met een voorsprong van zo'n zes seconden. Achter hem wist ook de andere Red Bull van Sergio Pérez de Ferrari's te verslaan. In de slotfase werden de fans vermaakt door een fraai gevecht tussen teamgenoten Sainz en Charles Leclerc, en uiteindelijk ging de trofee voor P3 naar Sainz.

Dit is nog niet het einde

Sebastian Vettel won in 2013 de laatste negen races van het seizoen op rij. Met een tiende achtereenvolgende zege heeft Verstappen dit record nu weten te verbreken. Red Bull pakte in Hongarije al het record af voor de meeste races op rij winnen als team - dat stond sinds 1988 op de naam van McLaren - en de Oostenrijkse renstal blijft deze reeks voorlopig nog voortzetten. Marko sprak tegenover De Telegraaf over het record van Verstappen: "Dat betekent heel veel voor Max. Voor mij persoonlijk was de honderdste zege voor het team nóg belangrijker." Deze werd door Red Bull behaald eerder dit seizoen in Canada. "Ik denk ook niet dat tien overwinningen het einde is. Dat record kan nog weleens worden aangescherpt," aldus hoofdadviseur Marko.

Vooruitblik op Singapore

De 80-jarige Oostenrijker denkt dat Red Bull nog wel eens elke Grand Prix zou kunnen winnen dit seizoen. Nog nooit in de geschiedenis van de Formule 1 heeft een constructeur het voor elkaar gekregen om een volledig seizoen onverslaanbaar te blijven. Marko acht de kans vooral groot als ze ook in Singapore, de race die over twee weken op de planning staat, de winnaarsbeker binnenslepen: "Een technisch probleem kan ons dwarsbomen of een crash of iets dergelijks, maar iets anders niet. Max won nog nooit in Singapore, dus dat zal hij over twee weken graag willen doen. En als hij ook daar kan zegevieren, ben ik optimistisch gestemd dat we de rest van de races ook kunnen winnen."