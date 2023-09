Remy Ramjiawan

Zondag 3 september 2023 17:54 - Laatste update: 17:55

Voor Red Bull-teambaas Christian Horner is de uitslag van de Italiaanse Grand Prix er eentje om te onthouden. Max Verstappen wist door de overwinning te pakken niet alleen zijn eigen zegereeks uit te bouwen, ook het team heeft inmiddels veertien zeges op rij achter hun naam staan. Daarnaast werd de race in Monza in stijl afgesloten met een één-tweetje.

Het kan in 2023 niet op voor het Oostenrijkse team. Voorlopig heeft Red Bull in het huidige jaar nog geen overwinning weggeven. In Italië ging het niet allemaal van een leien dakje, want Verstappen moest vanaf de tweede plek komen. Toch wist de regerend kampioen na vijftien ronden met Carlos Sainz af te rekenen en de koppositie over te nemen. Sergio Pérez startte als vijfde en wist na diverse knokpartijen, als tweede over de streep te komen.

De lat wordt steeds hoger gelegd

Horner komt bij Viaplay superlatieven tekort: "Een geweldige prestatie van het hele team. Dat Max die tiende zege op rij pakt, nogmaals, dat is iets waarvan ik dacht dat we dat nooit zouden bereiken. We blijven de lat telkens iets hoger leggen. Veertien zeges op een rij en een één-tweetje hier, dat is echt ongelooflijk." Ook de wedstrijd van 'Checo' krijgt een pluim van de teambaas, de Mexicaan moest er namelijk wel even voor gaan zitten. "We weten dat Checo een geweldige racer is. Hij ging wiel aan wiel met [George] Russell, [Charles] Leclerc en Sainz. Hij moest het op de moeilijke manier doen en ik ben echt blij met zijn race vandaag. Om die twee auto's in de afkoelronde naast elkaar te zien, dat was best speciaal", zo legt hij uit.

Ode aan Mateschitz

Het Oostenrijkse team verloor vorig jaar oprichter Dietrich Mateschitz na lang ziekbed, maar Horner is de voormalig eigenaar van het bedrijf niet vergeten. "Dietrich Mateschitz heeft dit allemaal gecreëerd en daarom spelen we ook elk weekend de Rolling Stones af in de pitbox. We vieren het feestje alsof het de eerste [overwinning] is", aldus de teambaas van Red Bull Racing.