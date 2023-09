Remy Ramjiawan

Volgens enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg is de opmerking van Lewis Hamilton over de teamgenoten van Max Verstappen wat onnodig. De Duitser vindt overigens wel dat de zevenvoudig kampioen gelijk heeft, maar begrijpt de relevantie niet echt.

Hamilton heeft zich eerder deze week uitgelaten over de teamgenoten van Verstappen in de loop van de jaren. Die waren in zijn ogen niet zo sterk als de mannen die hij naast zich heeft gekregen. De Brit moest het onder anderen opnemen tegen Fernando Alonso, Jenson Button, maar ook Valtteri Bottas. Verstappen heeft al gereageerd op de opmerking door te stellen dat de Brit misschien wel wat jaloers is op het huidige succes van de Limburger en ook Rosberg stelt bij Sky Sports F1 dat het allemaal wat vreemd is.

Opmerking niet relevant

"Het is best apart dat Lewis daarover praat. Ik bedoel, waar komt dit vandaan? Het is een beetje vreemd", zo opent Rosberg. Verstappen en Hamilton zijn op de baan nu eenmaal niet de beste vrienden en Rosberg vermoedt dat daar dan ook de oorzaak ligt. "Hij [Hamilton] reed naast drie wereldkampioenen. Dat zegt natuurlijk veel. Dus in die zin denk ik dat hij wel gelijk heeft, desalniettemin is het niet zo relevant, want we weten hoe fantastisch Max bezig is."

Niveau Verstappen

Verstappen is op zijn beurt bezig om het record voor de meeste overwinningen op rij aan te scherpen. Met een overwinning in Monza is hij namelijk de enige coureur die tien zeges op rij heeft weten te boeken. Rosberg schaart de Nederlander dan ook in het rijtje van de iconen van de sport. "Max gaat nu al naar het niveau van Hamilton, [Michael] Schumacher, [Ayrton] Senna. Hij wordt één van de vijf beste coureurs aller tijden", aldus de kampioen van 2016.