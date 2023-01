Remy Ramjiawan

De 28-jarige Pascal Wehrlein kan terugkijken op een prima weekend in Saoedi-Arabië. De Duitser wist niet alleen de race op vrijdag op het Riyadh Street Circuit te winnen, ook op zaterdag wist hij de spectaculaire wedstrijd op kop te eindigen.

Het Formule E-seizoen is al drie ronden onderweg. De eerste race werd in Mexico-Stad verreden en het was Jake Dennis die daar de zege wist te pakken. Wehrlein moest genoegen met de tweede plek. Tijdens de races in Saoedi-Arabië wist de voormalig Formule 1-coureur echter wel toe te slaan met twee overwinningen, waarmee hij met 68 punten de koppositie in het kampioenschap heeft overgenomen van Dennis.

'Dit vergeet ik nooit meer'

"Dit weekend was ongelooflijk. Onze racepace was geweldig en we hadden de perfecte strategie. We hebben de attack mode op de juiste momenten ingezet en na de safety car niet meer gebruikt, wat uiteindelijk cruciaal was", zo legt Wehrlein uit na de race. Daarnaast moet hij ook de complimenten aan het team uitdelen: "Geweldig van het team, al het harde werk heeft goed uitgepakt. Dit vergeet ik nooit meer!."

Spektakelstuk

De race stond bol van de opmerkelijke momenten. Werhlein wist direct plekken te pakken bij de start van de race en maakte daarna slim gebruik van zijn attack mode. De Duitser spaarde de extra energie op, die hij even later goed kon gebruiken in de jacht op de koppositie, die op dat moment nog in de handen van René Rast lag. Met de extra energie kon de Duitser de koppositie overnemen. Ook moest de safety car er nog aan te pas komen, want Nico Mueller kon zijn ABT niet op de baan houden en eindigde in de muur. Wehrlein wist het hoofd koel te houden na de herstart en kon voor Dennis (P2) en Rast (P3) de zege mee naar huis nemen.

