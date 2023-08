Jeen Grievink

Max Verstappen schoof zojuist aan bij de persconferentie voor de Grand Prix van Italië en werd daar geconfronteerd met een uitspraak van Pierre Gasly. De Fransman verwacht dat Verstappen op Monza niet zo dominant zal zijn als op Zandvoort. Verstappen zelf heeft daar een iets andere mening over.

Amper een week geleden reed Verstappen nog voor volgepakte oranjetribunes in Zandvoort en werd hij toegejuicht iedere keer dat hij voorbij kwam, maar aankomend weekend zal dat ongetwijfeld anders zijn. Op het Autodromo Nazionale Monza maakt de Tifosi de dienst uit en zij zullen voornamelijk hun helden van Ferrari toejuichen. Het zal voor Verstappen dan ook een heel andere race worden in vergelijking met een week eerder. "Ja, waarschijnlijk zal dat wel zo zijn, maar dat is oké. Sommige weekenden zijn wat drukker dan anderen en deze is waarschijnlijk iets meer relaxed", zo vertelt hij ten overstaan van onder meer GPFans in Monza.

Verschil in drukte tussen Monza en Zandvoort

Is het alleen buiten de baan anders voor Verstappen dit weekend of merkt hij er op het circuit ook iets van? "Er zullen minder Nederlandse fans staan te wachten als ik het circuit verlaat, maar waarom zou het op het asfalt anders moeten zijn? Ik denk dat de tijd het ons zal leren. Ik weet het niet, daar kan ik nu niet echt antwoord op geven", zo zegt hij. Vervolgens wordt Verstappen geconfronteerd met een uitspraak van Gasly, die zei dat Verstappen op Monza waarschijnlijk minder dominant zal zijn dan dat hij in Zandvoort was.

Verstappen reageert op uitspraak Gasly

Verstappen reageerde met gepast zelfvertrouwen op de suggestie dat hij dit weekend minder dominant zou zijn. "Mensen zijn vrij om dat soort dingen te hopen, maar ik denk dat het een goede baan gaat zijn voor ons", zo klinkt hij zelfverzekerd. Verstappen wist vorig seizoen ook te winnen op Monza. Gasly weet op zijn beurt overigens ook hoe het is om te winnen in Italië. Hij deed dit in 2020.