Jan Bolscher

Donderdag 31 augustus 2023 13:20 - Laatste update: 13:28

Liam Lawson is zich ervan bewust dat hij momenteel bezig is aan wat waarschijnlijk zijn enige kans is om een fulltime-stoeltje in de Formule 1 te veroveren, maar toch probeert de 21-jarige Australiër niet bezig te zijn met 2024.

Lawson moest afgelopen weekend in Zandvoort als reservecoureur voor Red Bull halsoverkop in de AlphaTauri van Daniel Ricciardo stappen, nadat zijn 34-jarige landgenoot een breuk opliep in zijn linkerhand tijdens een crash in de tweede vrije training. De Super Formula-coureur maakte zodoende zijn Formule 1-debuut tijdens de kwalificatie, waar hij zich als twintigste en laatste kwalificeerde. Geen verrassing, maar op zondag wist Lawson indruk te maken door zijn hoofd koel te houden tijdens de zeer chaotische en kletsnatte race in de badplaats en uiteindelijk als dertiende over de streep te komen.

De kans is nu

Ook dit weekend neemt Lawson de honneurs waar, wat betekent dat hij vanaf de eerste vrije training op vrijdag de kans krijgt om het weekend op te bouwen. Als hij kans wil maken op een fulltime-zitje in 2024, zal hij indruk moeten maken op onder andere Red Bull-topman Helmut Marko. Iets wat Lawson zelf goed beseft, al laat hij zich niet gek maken: "Je krijgt maar één keer de kans in de Formule 1, en voor mij is dat nu", klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Ik begrijp het belang ervan, maar het is niet alsof ik met volgend jaar bezig ben. De focus ligt nu op dit weekend en verder gaat het niet."

Ricciardo behulpzaam

Als hem gevraagd wordt of hij nog contact met Ricciardo heeft gehad, blijkt dat de man uit Perth zijn jonge landgenoot van de nodige adviezen heeft voorzien: "Ik sprak hem na de bekendmaking [dat Lawson zijn plaats tijdelijk zou innemen']", klinkt het. "Daniel was nog op het circuit en als de geweldige persoon die hij is, was hij heel behulpzaam en bood alle help die hij kon geven. Dit is niet de manier waarop ik graag de Formule 1 in was gekomen, helemaal vanwege Daniel, maar je krijgt één kans en voor mij is dat nu."