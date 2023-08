Lars Leeftink

Maandag 28 augustus 2023 14:48 - Laatste update: 14:53

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, blijkt een stuk minder optimistisch te zijn over de blessure die Daniel Ricciardo heeft opgelopen tijdens de tweede vrije training van de Formule 1 Dutch Grand Prix dan teambaas Christian Horner. De breuk blijkt 'gecompliceerder te zijn' dan men had gehoopt.

Het incident gebeurde tijdens de openingsfase van de tweede vrije training. Ricciardo had niet op tijd gezien dat landgenoot Oscar Piastri in bocht drie op Zandvoort van de baan was gegaan en met de achterkant van zijn McLaren op de racelijn stond. Ricciardo kwam op volle snelheid aanrijden en bleek niets anders meer te kunnen doen dan remmen en in de bandenstapel rijden. De Australiër hield zijn handen te lang op het stuur, wat hem uiteindelijk een gebroken middenhandsbeentje op zou leveren. Horner gaf al aan dat Monza te vroeg gaat komen, maar volgens hem zal het herstel voor een sporter minder lang duren. Marko is niet zo optimistisch.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Onderlinge duels race: Hamilton en Verstappen lopen uit, Tsunoda verliest van Lawson

Marko over Ricciardo

In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports zegt Marko, al jaren adviseur van Red Bull Racing, dat het er niet zo rooskleurig uit lijkt te zien als Horner eerder door liet schemeren. "Helaas is de breuk gecompliceerd. Het is geen mooie breuk. We krijgen vanavond [zondagavond] bevestiging van de dokter, maar het ziet er slecht uit voor de komende twee races." Komend weekend is de Formule 1 actief in Monza, een raceweekend waar Ricciardo hoe dan ook niet aan deel gaat nemen. Na een week rust volgt er vervolgens een raceweekend in Singapore. Het weekend daarna staat de race in Japan al op het programma. Realistisch gezien lijkt het raceweekend in Qatar (8 oktober), twee weken na de race in Singapore, het moment te zijn dat Ricciardo voor het eerst echt terug kan keren.

Beyer over Ricciardo

Peter Beyer, de CEO van AlphaTauri, is wat optimistischer dan Marko, alhoewel ook hij toe moet geven dat de breuk gecompliceerder was dan het team en Ricciardo zelf verwacht had. "Ik heb net met zijn manager gesproken. De operatie is goed verlopen, ook al was de breuk gecompliceerder dan verwacht. Hij blijft een paar dagen ter observatie in Barcelona. We wensen hem het allerbeste." Voor nu lijkt het erop dat Liam Lawson, of een andere coureur, het stoeltje van Ricciardo de komende races over moet gaan nemen.