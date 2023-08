Dit verdient de Nederlandse samenleving aan succes Verstappen

Remy Ramjiawan

De afgelopen maanden hebben diverse prominenten zich uitgelaten over de in Monaco woonachtige Max Verstappen. Niet iedereen was even te spreken over de woonplaats van de Limburger, want op die manier vloeit er geen belastinggeld terug naar de staatskas. Toch wordt daarbij vergeten wat Nederland nu precies verdient aan de Red Bull-coureur en ochtendkrant Trouw is op onderzoek gegaan.

De in België geboren Verstappen racet onder de Nederlandse vlag en door de populariteit van de Limburger, keerde de koningsklasse in 2021 weer terug naar ons kikkerlandje. Dat heeft in de loop van de jaren niet alleen geld, maar ook werkgelegenheid opgeleverd. De afgelopen maanden was er wat verontwaardiging over de woonplaats van de tweevoudig kampioen, maar er is minder gekeken naar wat de Limburger nu precies in het laatje brengt.

Formule 1 verdient aan Verstappen

Los van het feit dat Verstappen de Nederlandse fans in rep en roer weet te brengen, geeft de Nederlander, volgens marktonderzoeksbureau Triple Double, vooral een goed gevoel aan de miljoenen fans af. Vier op de tien Nederlanders hebben in 2022 het Formule 1-spektakel gevolgd. Die fans nemen abonnementen af op bijvoorbeeld Viaplay, maar ook op F1TV.

'Verstappen is eigenlijk on-Nederlands'

Volgens sportmarketeer Rowin Bouwmeester van SportsGen is Verstappen bijna on-Nederlands. "Zet alle feiten maar eens op een rij: hij is niet hier geboren, betaalt geen belasting, Zandvoort is niet zijn favoriete circuit en qua prestaties verliest hij geen finales: het is bijna raar dat hij onder de rood-wit-blauwe vlag rijdt."

Inkomsten en werkgelegenheid

Toch is er ook een andere kant van de medaille. Zo leverde het Grand Prix-weekend in Zandvoort in 2021 bijna negen miljoen euro op en in de hele regio Amsterdam liep dat op tot ruim 23 miljoen euro, zo bleek uit onderzoek van de Breda University. Ook is één raceweekend goed voor ongeveer vijftienhonderd banen in de regio Zandvoort. "En denk eens aan al die oud-coureurs en commentatoren. Die kunnen boeken schrijven, komen als analist op televisie. Die hebben dankzij Max nu een betere carrière", aldus Bouwmeester.