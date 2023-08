Lars Leeftink

Max Verstappen won afgelopen weekend de Formule 1 Dutch Grand Prix voor het derde seizoen op rij, ondanks de lastige omstandigheden en het hoge aantal pitstops. De Nederlander won zijn negende race op rij, waardoor hij een record evenaarde. De internationale media reageren vooral lovend, maar zijn ook kritisch en zagen de race beïnvloed worden door het weer.

Verstappen begon de race in droge omstandigheden vanaf P1, maar raakte deze positie kwijt dankzij de regen die na een paar rondjes al arriveerde. De Nederlander ging een ronde later naar binnen voor intermediates dan de rest, waardoor hij buiten de top drie weer op de baan zou komen. Daarna begon de Nederlander echter in vorm en ritme te komen. Door een undercut op Sergio Pérez, op het moment dat het weer droog begon te worden, kreeg Verstappen weer de leiding in handen. Ondanks een rode vlag vanwege het slechte weer gaf hij deze zege de rest van de race niet weg, tot blijdschap van de aanwezige fans. Een overzicht van hoe de internationale media het raceweekend hebben beleefd.

La Gazzetta dello Sport

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport is kritisch op Pérez en de spanning in de sport, maar kan niets meer dan lovend zijn over Verstappen. "Alleen slecht weer wist hem [Verstappen] eventjes van P1 te houden. Daarna trokken de wolken en de regen zich terug, ging de race weer van start en ging hij verder waar hij gebleven was. Hij bleef aan de leiding tot aan de geblokte vlag. De GP van Nederland eindigde ook in het voordeel van Verstappen, die voor zijn thuispubliek zijn negende opeenvolgende overwinning in 2023 vierde. Daarmee evenaarde hij het absolute F1-record van Sebastian Vettel. Komende zondag op Monza kan Max de enige worden met tien zeges op rij in F1. Geweldige cijfers voor een coureur en het team, dat niet alleen de snelste bleek te zijn, maar ook elke fout tot een minimum weet te beperken en daarom domineren. En ja: dit kampioenschap, zoals het podium van vandaag ook laat zien, zou niet zo vanzelfsprekend zijn zonder dit soort topprestaties. Verstappen weet hoe hij met alle momenten om moet gaan. Zelfs vandaag, toen de regen na de start kwam en aan het einde alles op alles zette om chaos te veroorzaken. Verstappen gaf geen krimp. De overwinning was verdiend."

The Guardian

The Guardian zag dat zelfs de natuur het niet voor elkaar kon krijgen om de strijd om de overwinning spannend te maken en Verstappen te verslaan. "Moeder natuur heeft in ieder geval niets nagelaten in een poging om de Grand Prix van Nederland een dramatisch tintje te geven. In de zandduinen van Zandvoort waaide het in de loop van de tweeënhalf uur gedurende de race, viel de regen op twee momenten behoorlijk uit de lucht en verdween daarna weer. Toch bleef de enige zekerheid van de Formule 1 in 2023 onverstoorbaar overeind. Weer of geen weer, Max Verstappen wint. De Nederlander werd naar de finish gebruld door het thuispubliek van 105.000 mensen die een absolute vastberadenheid uitstraalden om van elke seconde van de middag te genieten, zelfs onder dunne poncho's en de wind die dreigde alles te verpesten. Ze werden beloond toen Verstappen een opmerkelijk record vestigde. De overwinning, zijn negende op rij dit seizoen, evenaart het aantal overwinningen dat Sebastian Vettel behaalde voor Red Bull in 2013. Het is een reeks die aangeeft hoe verpletterend dominant hij en Red Bull dit seizoen zijn geweest. Zijn team is dit jaar nog ongeslagen en Verstappen heeft 11 overwinningen uit 13 races behaald."

Bild

Het Duitse Bild heeft het ook vooral over het weer en de indrukwekkende race van Verstappen in Zandvoort. "Max Verstappen wint zijn thuisrace, de Grand Prix van Nederland, en dat in chaotische weer. Regen, zon, regen, zon. De Formule 1- wereldkampioen kon het beste omgaan met de veranderende omstandigheden en behaalde een indrukwekkende overwinning voor Aston Martin's Fernando Alonso en Pierre Gasly. Vreugde bij Red Bull, frustratie bij Mercedes. De gelukkige winnaar was dus, wederom, Verstappen. Het is voor de Nederlander de elfde zege van het seizoen na dertiende races. Indrukwekkend: de Nederlander heeft alle afgelopen negen Grands Prix gewonnen, een record. Tot nu toe is slechts één coureur daarin geslaagd: Sebastian Vettel wist in 2013 ook negen overwinningen op rij te vieren."

Sky Sports F1

Sky Sports F1 was vooral onder de indruk van hoe Verstappen om kon gaan met de omstandigheden tijdens de Dutch Grand Prix. "Verstappens dominantie is des te indrukwekkender door de natte omstandigheden die hij dit seizoen herhaaldelijk heeft moeten overwinnen, en de tweede stortbui maakte geen einde aan zijn thuisrace-festiviteiten. Opnieuw was zijn kalmte duidelijk. Terwijl anderen worstelden, waarbij Pérez van de baan ging en de tweede plaats afgaf aan Alonso, hield Verstappen de RB19 op koers. Hij had zelfs genoeg marge opgebouwd om een tweede stop te maken voor volle natte banden toen de regen toenam, terwijl Pérez een straf van vijf seconden kreeg voor te hard rijden in de pitstraat toen hij hetzelfde probeerde te doen."