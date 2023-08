Redactie

Maandag 28 augustus 2023 11:06

Na de enerverende race in Zandvoort gaat het Formule 1-spektakel in een sneltreinvaart door naar Italië. Dit weekend wordt de Grand Prix van Italië verreden op de 'temple of speed' in Monza.

Voor ronde vijftien van het wereldkampioenschap Formule 1 reist het circus af naar Italië. De race in Monza staat al vanaf 1950 op de kalender en met de lange rechte stukken zal motorvermogen een grote rol gaan spelen. Rubens Barrichello heeft nog altijd het ronderecord op zijn naam staan met een 1:21.046 dat dateert uit 2004. Max Verstappen wist in 2022 de race voor de Tifosi te winnen, Charles Leclerc kwam als tweede over de streep en George Russell stond op het laatste plekje van het podium.

Autodromo Nazionale Monza

Het rondje op het Autodromo Nazionale Monza is enorm snel te noemen. Bijna tachtig procent van het rondje wordt vol gas gereden en op het rechte stuk werd in het verleden weleens een snelheid van 370 kilometer per uur gehaald. Het is niet alleen het feestje van Italië, vooral Ferrari is uiteraard populair in Monza. Toch zal het team uit Maranello alles uit de kast moeten gaan trekken om de eerste zege van het jaar te gaan pakken, op Italiaans grondgebied.

Tijdschema Grand Prix van Italië

Het raceweekend in Italië wordt op vrijdag 1 september afgetrapt met de eerste vrije training die om 13:30 uur zal gaan beginnen. De tweede oefensessie vindt later die dag plaats om 17:00 uur. Zaterdag om 12:30 uur is het tijd voor de laatste sessie waarin de teams hun afstelling goed kunnen krijgen, tijdens de derde vrije training. Om 16:00 uur is het dan tijd voor de kwalificatie voor de grote prijs van Italië, die zondag om 15:00 uur van start zal gaan.

Vrijdag 1 september

13:30 uur: eerste vrije training

17:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 2 september

12:30 uur: derde vrije training

16:00 uur: kwalificatie

Zondag 3 september

15:00 uur: race