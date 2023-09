Jan Bolscher

Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat Mick Schumacher het verdient om fulltime op de Formule 1-grid te staan. Een antwoord op de vraag of er mogelijkheden zijn voor 2024, blijft echter uit.

Schumacher debuteerde in 2021 in de Formule 1 bij het destijds zeer matig presterende team van Haas, maar werd na twee seizoenen door de Amerikaanse formatie aan de kant gezet om plaats te maken voor de terugkerende Nico Hülkenberg. De jonge Duitser liet bij vlagen goede performance zien, maar schreef - met name in 2022 - ook meerdere auto's af. De renstal van Gene Haas koos daarom voor ervaring in de vorm van Hülkenberg en Kevin Magnussen voor dit seizoen. Inmiddels is bekend dat deze twee ook in 2024 de line-up voor het team zullen vormen.

Mogelijkheden voor Schumacher in 2024

Mercedes wierp Schumacher eind 2022 vervolgens een reddingsboei toe in de vorm van derde coureur. De 24-jarige coureur verricht simulatiewerk voor de Duitse grootmacht en is met regelmaat aanwezig in de paddock als reservecoureur. In gesprek met onder andere GPFans krijgt Wolff de vraag in hoeveel Mick heeft bijgedragen sinds hij zich bij het team heeft gevoegd, en of er mogelijkheden zijn voor een terugkeer op de grid in 2024.

Buitengewone bijdragen

"Hij verdient het om op de grid te staan", trapt Wolff af. "Het moment dat je je niet comfortabel voelt in een auto voor een langere tijd neemt de druk toe en ga je minder presteren. Dit is bij Haas gebeurd. Hij is snel. Als je de Formule 3 en Formule 2 wint heb je veel potentie en dat heeft hij nooit kunnen laten zien. We hebben nu een derde coureur waarvan ik weet dat hij de klus zal klaren als een van onze coureur een verkeerde vis eet. De bijdragen vanuit de simulator zijn buitengewoon. Dat stelt ons soms in staat om die grote stappen tussen vrijdag en zaterdag te zetten."