Lars Leeftink

Zondag 27 augustus 2023 10:46 - Laatste update: 10:50

Lando Norris kende zaterdag een goede kwalificatie voor de Formule 1 Dutch Grand Prix die vandaag verreden gaat worden. De Brit heeft alleen Max Verstappen voor zich als om 15:00 uur de lichten op groen gaan. Norris hoopt Verstappen tijdens de race te kunnen testen.

De laatste vier races voor de zomerstop liet McLaren met zowel de auto van Norris als die van Oscar Piastri zien dat het grote stappen had gezet. Het team begon teams als Mercedes, Aston Martin en Ferrari uit te dagen en podiumplekken te veroveren. In Zandvoort is die vorm doorgezet, met P2 voor Norris tijdens de kwalificatie. De vraag is of Norris zijn vriend Verstappen uit kan dagen, of dat hij zich moet focussen op George Russell en Alex Albon (P3 en P4).

Norris over kwalificatie

Norris blikt tijdens de persconferentie na de kwalificatie terug op de kwalificatie. "Mijn eerste ronde in Q3 was goed genoeg, maar ik wist dat de rest ook zou verbeteren, en niet zo een beetje ook. Ik wist gewoon dat er in dat rondje genoeg mogelijkheden waren om te verbeteren. De eerste helft van mijn rondje was heel goed, maar de tweede helft was verschrikkelijk slecht. Het ging even mis in bocht tien, waardoor ik al enkele tienden verloor. Aan de andere kant was niks goed genoeg om Max te kunnen verslaan. Hij heeft het goed gedaan. Onder deze omstandigheden hoop je dat het misschien jouw kant op valt, maar tijdens de kwalificatie gebeurde dat niet. De tweede plek is gewoon een goed resultaat voor ons."

Norris over Verstappen en zondag

Norris is inmiddels niet meer verrast over de prestaties van Verstappen. "Nee, de prestaties van Max zijn inmiddels allang geen verrassing meer." De Brit is dan ook niet erg hoopvol voor de race. "Ik denk dat ik twee rondjes bij kan blijven, maar daarna zal hij echt wel wegrijden. De banden hebben het volgens mij best zwaar hier, en als ze slechter worden krijgen wij het in bepaalde bochten gewoon moeilijk. Maar we hebben de auto verbetert sinds vrijdag, dus ik durf iets hoopvoller te zijn." Tot slot heeft Norris nog een boodschap voor Verstappen. "Ik ga niet zeggen dat ik het niet zal proberen, maar Max is gewoon van een ander niveau. Dus ja, er zijn mogelijkheden, maar het zal wel lastig worden."

