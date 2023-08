Dit betaal je voor een biertje en een frietje tijdens het Dutch Grand Prix-weekend

Jeen Grievink

Breng je een bezoekje aan het Dutch Grand Prix-weekend op Circuit Zandvoort, dan ga je ongetwijfeld een verkoelend drankje of een lekkere versnapering halen. Maar wat betaal je eigenlijk voor een flesje water, een biertje of een broodje kroket op het circuit?

De Dutch Grand Prix is een groots evenement en zoals je van evenementen kunt verwachten, betaal je er vaak flink meer voor eten en drinken dan in de plaatselijke supermarkt. Dit is tijdens de Dutch Grand Prix ook het geval, al lopen de prijzen niet zo extreem hoog op zoals we dat bijvoorbeeld zagen in Miami. Wel is het aan te raden een paar tientjes te reserveren als je een hele dag door gaat brengen op het circuit in Zandvoort. Een snelle hap en een paar drankjes kosten je al snel meer dan twintig euro, al staan er ook wel een aantal goedkopere opties op de kaart.

Prijzen drinken op Circuit Zandvoort

Een flesje water, Sourcy Mineraalwater welteverstaan, kost op het circuit €5,10. Erg prijzig, zeker als je het vergelijkt met andere - vaak ongezondere - keuzes. Voor frisdrank of een Amstel Radler betaal je namelijk €3,50. Een kopje koffie is €3,75. Voor de prijs van een flesje water kun je ook een Red Bull of een witte wijn krijgen. Wil je een Captain Morgan & Cola of een Gin Tonic, dan betaal je wel een stukje meer. Deze alcoholische versnaperingen staan op de kaart voor een prijs van €9,00. Wil je wel graag een Heineken in je hand, maar dan zonder alcohol? De 0.0-variant is op Circuit Zandvoort verkrijgbaar voor een schappelijke prijs van €3,45.

Prijslijst eten tijdens Dutch Grand Prix

Het eten op Circuit Zandvoort is absoluut niet goedkoop, maar het zijn geen woekerprijzen die je op andere Formule 1-locaties soms wel ziet. De goedkoopste opties zijn een losse kroket of frikandel, hier betaal je €4,00 voor. Een frietje gaat voor €5,70 over de toonbank. Voor een simpele kaastosti betaal je echter €6,50. De duurste optie op de kaart is een pizza salami. Hier mag je €16,50 voor neertellen. Een broodje döner bevindt zich met een prijs van €9,95 in de middenmoot.

