Vincent Bruins

Donderdag 24 augustus 2023 21:07 - Laatste update: 21:11

Max Verstappen is meer dan trots op de organisatie van de Dutch Grand Prix. Hij vindt het geweldig wat het met de Formule 1 op Circuit Zandvoort voor elkaar heeft gekregen. De Nederlander vindt het fantastisch om een thuisrace te hebben in de badplaats, zo vertelde de coureur van Red Bull Racing tegenover onder andere GPFans.

Mede dankzij het succes van Verstappen, die sinds 2016 uitkomt voor de Oostenrijkse renstal en ondertussen 45 overwinningen en twee wereldkampioenschappen heeft binnengesleept, is de koningsklasse van de autosport teruggekeerd in Nederland. De Dutch Grand Prix werd al verreden op Zandvoort van 1950 tot en met 1953, in 1955, van 1958 tot en met 1971 en van 1973 tot en met 1985, en ook in 1986 stond het op de kalender, totdat de Circuit Exploitatie Nederlandse Autorensport Vereniging failliet ging. Sinds 2021, wat uiteindelijk het jaar van Verstappens eerste titel werd, maakt de baan in de duinen weer deel uit van het Formule 1-circus.

Geen extra druk

Oranjefans, met de meest uitbundige kledij en tattoos om hun support aan Verstappen te laten zien, komen dit weekend samen op Zandvoort. "Eerlijk gezegd vind ik het geweldig," zo begon Verstappen. "Het zorgt er niet voor dat ik extra druk op mijn schouders voel. Ik vind het simpelweg ongelooflijk dat dit mogelijk is. Ik denk dat niemand tien jaar geleden hier überhaupt een Grand Prix kon inbeelden. Maar om in staat te zijn dat nu te hebben is gewoon fantastisch en natuurlijk hoop ik dat het nog voor langere tijd door kan gaan." Volgens de kampioenschapsleider heeft de organisatie het heel mooi aangepakt: "Ik denk dat Nederlanders er uiteindelijk ook een beetje om bekend staan dat ze dat wel kunnen."

Toekomst Zandvoort

Circuit Zandvoort heeft nog een contract met de Formule 1 voor seizoenen 2024 en 2025. Het is nog niet bekend of dit ook verlengd wordt. De Belgische Grand Prix op Circuit de Spa-Francorchamps loopt al langere tijd gevaar haar plekje te verliezen op de kalender. Er doen geruchten de ronde dat Nederland en België zullen rouleren, zoals de Nürburgring en de Hockenheimring dat vroeger deden met de Duitse Grand Prix, en Silverstone en Brands Hatch met de Britse Grand Prix. "Ik denk dat heel veel circuits een plek op de kalender verdienen, maar aan de andere kant willen ze natuurlijk ook veel geld verdienen," reageerde Verstappen daarop. "Dat is altijd een lastig verhaal, maar ik denk dat het rouleren ook niet verkeerd kan werken voor allebei."

