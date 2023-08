Jeen Grievink

Donderdag 24 augustus 2023 20:52 - Laatste update: 20:56

Lewis Hamilton kan zich normaliter tijdens een doorsnee raceweekend niet meten met Max Verstappen en is daarom afhankelijk van externe factoren om de Red Bull eventueel te kunnen verslaan. In Zandvoort dient zo'n externe factor zich wellicht aan in de vorm van regen, maar toch hoopt Hamilton dat dit niet gaat gebeuren. Het waarom blijft echter een raadsel, want dat zegt de Brit niet.

Verstappen van de wereldtitel afhouden, gaat niet meer lukken. Die illusie heeft Hamilton al enige tijd geleden naast zich neer gelegd. Wel heeft hij uitgesproken te mikken op de tweede plaats in het coureurskampioenschap en dus staakt hij zijn jacht op de Red Bulls niet volledig. Het is immers Sergio Pérez die de tweede stek momenteel in handen heeft. De Mexicaan heeft 41 punten meer dan Hamilton, die vierde staat. Verstappen en Pérez hebben echter een superieure wagen tot hun beschikking, iets waar het Hamilton al enige tijd aan ontbreekt. De Brit is dus afhankelijk van externe factoren om een kans te maken om Red Bull te verslaan. Een regenbui is zo'n kans, maar opvallend genoeg hoopt Hamilton dat het droog blijft in Zandvoort.

Artikel gaat verder onder video

Kleine updates voor Hamilton in Zandvoort

De zevenvoudig wereldkampioen bevestigt dat Mercedes enkele kleine updates heeft meegenomen naar Nederland, maar weet ook dat dit niet genoeg gaat zijn om Verstappen uit te dagen. "We hebben een paar dingen waar de jongens (in de fabriek, red) aan hebben gewerkt. Het zijn geen enorme stappen, maar alle kleine beetjes helpen en zo begrijpen we de auto beter, in de hoop dat we de auto elk weekend in een beter window kunnen krijgen", zo vertelt Hamilton bij Sky Sports.

Hamilton doet oproep aan fans in Zandvoort: "Hoop dat iedereen veilig blijft"Lees meer

Regen kan helpen, maar Hamilton hoopt er niet op

De updates gaan Hamilton waarschijnlijk onvoldoende helpen op Circuit Zandvoort in zijn strijd tegen de Red Bulls, maar een flinke regenbui kan er wel voor zorgen dat de kaarten opnieuw geschud worden. De Mercedes-kopman erkent dat een spatje water zou kunnen helpen hem dichter bij Verstappen en Pérez te brengen, maar toch hoopt hij er - opvallend genoeg - niet op. Waarom? Dat zegt hij niet.

"Ik hoop dat de regen uitblijft, maar als dat niet het geval is, dan kunnen we misschien dichter bij de Red Bulls komen", zo sluit hij af. Hamilton lijkt echter toch zijn borst nat te moeten maken - letterlijk, want op dit moment wordt er voor zondag wel regen voorspeld in Zandvoort. De kans op neerslag is 75%.

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.