Lars Leeftink & Jan Bolscher

Donderdag 24 augustus 2023 16:44 - Laatste update: 16:45

Lewis Hamilton heeft laten weten dat hij uitkijkt naar een nieuw raceweekend in Zandvoort, waar komend weekend de Formule 1 Grand Prix van Nederland wordt gehouden. Hamilton kan zich van vorig seizoen nog veel herinneren.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, laat Hamilton weten dat zelfs op de helft van het seizoen het team nog steeds nieuwe dingen leert. "We leren altijd meer over de auto. Hoe de W14 werkt in de snelle, maar ook de langzamere bochten en hoe de auto omgaat met de banden. Veel en weinig downforce, we zijn constant aan het leren van de data die we verzamelen. Ik leer elke keer weer als ik in de auto stap."

Dominantie Verstappen

Hamilton werd ook gevraagd om een vervolg te geven aan zijn uitspraken eerder deze week over de dominantie van Verstappen en Red Bull en het feit dat hij gelooft dat regelwijzigingen een oplossing kunnen zijn om het spannender te maken. "Er komt momenteel geen regelwijziging aan, maar feit is dat ze een grote voorsprong hebben en dat ze eerder dan de rest zich kunnen focussen op de auto voor 2024 omdat ze meer dan 200 punten voorsprong hebben in het kampioenschap (constructeurs). Wij proberen ons ontwikkelingsplan zo snel mogelijk door te komen en het gat te dichten. Ik heb verder geen idee of we ze volgend jaar kunnen uitdagen. Ik hoop het wel."

Zandvoort

Hamilton is echter blij om in Zandvoort te zijn voor het raceweekend. Hij kan zich van vorig jaar nog herinneren dat hij bijna de race won, maar toch zijn meerdere moest erkennen in Verstappen. "Ik heb vorig jaar echt genoten van de race, tot het einde dan. Ik kan mij herinneren dat het publiek geweldig was, een zee van oranje. Ik probeerde op jacht te gaan naar de overwinning, wat niet lukte. Ik ben hier dit weekend om het nog eens te proberen."

