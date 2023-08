Lars Leeftink & Jan Bolscher

George Russell is van mening dat de mensen die Mercedes in het nieuwe tijdperk een 'mislukking' noemen, geen gelijk hebben. De Brit ziet het team gedurende 2023 beter worden en hoopt deze lijn gedurende de tweede seizoenshelft door te zetten.

Tijdens de persconferentie bespreekt Russell tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, de doelstelling voor de tweede seizoenshelft. De Brit wil bij de constructeurs tweede worden en proberen Aston Martin, Ferrari en McLaren achter zich te houden. "Ik denk dat we tijdens deze tweede seizoenshelft vooruit willen blijven gaan. McLaren ziet er erg sterk uit, maar wij kijken naar onszelf en willen ons blijven verbeteren." Toch moet Russell ook eerlijk zijn. "We zouden vanzelfsprekend graag een race willen winnen dit jaar, maar Max en Red Bull zijn echt heel sterk. Ik denk dat het doel voor ons nu is om die P2 in het constructeurskampioenschap te pakken."

Mercedes wordt sterker

Russell is ook van mening dat het team gedurende het seizoen sterker aan het worden is, zeker sinds het team af is gestapt van het zero sidepod-concept. "Ik heb het gevoel dat we dit seizoen als team steeds sterker zijn geworden. We hebben nog veel dingen aan de auto die moeten verbeteren, maar we hebben goede vooruitgang geboekt. Vorig jaar dachten we dat Singapore onze enige kans zou zijn om een race te winnen en toen waren er geen verwachtingen om Brazilië in te gaan." Ook over het komende raceweekend is Russell hoopvol. "Ik denk dat dit soort circuits, de circuits met veel downforce, ons goed liggen. In Boedapest waren we snel, waarschijnlijk een circuit waar we het meest competitief zijn. Hetzelfde geldt voor Brazilië. We weten niet wat het weekend gaat brengen, het weer lijkt weer wisselvallig te gaan zijn. Ik denk niet dat het uitmaakt wat de omstandigheden zijn. Ik heb het gevoel dat we een sterk weekend kunnen hebben."

W14 geen mislukking

Ondanks dat dit nieuwe tijdperk in F1 alles behalve heeft gebracht waarop Russell en Mercedes hadden gehoopt, is de Brit het niet eens met de algemene mening over het team. "Ik heb het gevoel dat we als team van kracht naar kracht zijn gegaan dit seizoen. Sommigen hebben ons een mislukking genoemd. Om P2 in het kampioenschap, 50 punten voor op P3 op dit moment, een mislukking te noemen is verre van de realiteit."

