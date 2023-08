Vincent Bruins

Donderdag 24 augustus 2023

De Formule 1 wordt dit seizoen bekritiseerd op het feit dat Max Verstappen zo dominant is. De coureur van Red Bull Racing won vorig jaar het wereldkampioenschap met een recordaantal overwinningen, maar dit seizoen lijkt de kans nóg kleiner dat iemand hem kan verslaan. En fans willen graag weer eens iemand anders op de hoogste trede van het podium zien. Stefano Domenicali, de CEO van de koningsklasse, heeft gereageerd op de kritiek.

Verstappen kan aankomende zondag tijdens de Dutch Grand Prix een groots record evenaren. Sebastian Vettel won in 2013 van de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps tot en met de Braziliaanse Grand Prix op Interlagos negen achtereenvolgende races. Bij Verstappen staat de teller momenteel op acht. Hij is namelijk al sinds de Grand Prix van Miami in mei alleen maar eerste geworden. Sinds Circuit Zandvoort weer op de Formule 1-kalender staat, is Verstappen daar ook nog eens tot nu toe de enige winnaar geweest.

Gaten de komende jaren kleiner

"Ik denk dat dit het juiste moment is om de geweldige prestaties van Verstappen in die auto te vieren," vertelde Domenicali onlangs in een call met investeerders van Liberty Media, het conglomeraat dat eigenaar is van de Formule 1. "Want als je de andere [Red Bull] ziet en waar de anderen zich bevinden qua voorsprong, dan is het gewoon ongelooflijk hoe fantastisch Max het doet. Dit heeft altijd deel uitgemaakt van F1 en ik zou zeggen dat dit onderdeel is van de gang van zaken in deze sport. Ik ben er echter vrijwel zeker van dat de gaten op technisch vlak de komende jaren kleiner zullen worden."

Geweldige leider

"Maar als iemand het geweldig doet, dan moeten we dat vieren," vervolgde de CEO. "En ik moet zeggen dat er soms ook de behoefte is aan bevestiging van hetgeen wat iemand, die spectaculaire dingen doet, legendarisch maakt. In bepaalde markten, vooral de nieuwe markten, kun je zien dat hij ook een spoor van ongelooflijke support achterlaat, omdat je weet dat het iets betekent, als iemand zoveel races kan winnen. Het betekent dat je echt een geweldige leider bent. Dus in dat opzicht is er niets negatiefs. En als je terugblikt, dan zou ik zeggen dat dit altijd onderdeel is geweest van de geschiedenis in F1."

