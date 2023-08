Lars Leeftink

Johnny Herbert, voormalig F1-coureur en tegenwoordig analist, steunt de uitspraken van Lewis Hamilton over het ontbreken van spanning in het nieuwe tijdperk van de Formule 1. Max Verstappen won in 2023 tien van de twaalf races, terwijl Red Bull Racing alle races tot nu toe won. Volgens Herbert is dit slecht voor de sport.

In gesprek met CasinoSite probeert Herbert te voorspellen hoe het weekend in Zandvoort zal gaan. "Max gaat winnen. Dat is geweldig voor hem en voor Red Bull maar niet zozeer voor de sport zelf. We willen de sport graag beter maken. Ik zou gedacht hebben dat Max zich waarschijnlijk dood verveelt. Het is prachtig om te winnen en te domineren, maar het is niet uitdagend. Max is het type dat juist uitgedaagd wil worden, en niemand is daartoe in staat.'

Volgens Herbert heeft het concept van de nieuwe auto's Verstappen en Red Bull alleen maar in de kaart gespeeld. "Het hele team is erop gericht om te domineren, maar we willen geen dominantie zien. Het hele concept van de grondeffectie-auto's was juist dat het die dominantie zou aanpakken. Dat baart me zorgen. Hoe zorg je voor meer competitie? Het is en blijft namelijk een competitie, of dat zou het moeten zijn. Je kunt wel zeggen dat dit altijd deel heeft uitgemaakt van de Formule 1, maar niet in de mate waarin Red Bull nu domineert, en dan vier jaar of nog langer. Ik heb het idee dat de teams nog steeds te veel invloed hebben op de toekomst van de Formule 1. Dat moet de FIA onder handen nemen en zorgen dat het racen beter wordt, zonder dat de teams dat tegenwerken."

Volgens Herbert is de huidige situatie niet goed voor de sport en kan alle winst van de afgelopen jaren snel teniet worden gedaan. "Als ze allemaal samenwerken, wordt het interessanter, en komt de Amerikaanse markt nog meer tot leven. Op het moment wint Max alles en zullen ze hun interesse verliezen. Die hele boost van Netflix kan dan snel ongedaan worden gemaakt. In het voetballen domineert Manchester City ook, maar de wedstrijden zijn nog interessant. Wie wil er nog naar Red Bull kijken? Wie blijft er kijken als er elke week een processie is? Dat is altijd het probleem. Red Bull boeit het niet wie de televisie uitzet, maar het moet wel boeiend blijven. Willen we echt totale dominantie zien? Is dat wat Max wil? Ik denk het niet. Er moet een punt komen waarop iemand ingrijpt en aanstuurt op veranderingen die goed zijn voor de sport. Competitief racen is veel aantrekkelijker, en zorgt voor meer sponsoren."