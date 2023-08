Lars Leeftink

Donderdag 24 augustus 2023 12:53 - Laatste update: 12:58

Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull Racing en samen met Christian Horner, Helmut Marko en Adrian Newey de belangrijkste persoon achter het huidige succes van Red Bull, is lovend over de ontwikkeling van Max Verstappen. Hij kan een race aanwijzen uit 2018 die hij bepalend vond voor de Verstappen die nu tweevoudig wereldkampioen is.

De Nederlander maakte in 2015 namens Toro Rosso zijn debuut als jongste coureur aller tijden en maakte in 2016 al de overstap naar Red Bull. Daar won hij meteen zijn eerste race (GP Spanje 2016) en zou hij gedurende de jaren volwassener en beter gaan rijden. In 2021 kreeg de Nederlander vervolgens zijn eerste kans om een kampioenschap te winnen. Hier slaagde hij in, waarna hij sinds het begin van het nieuwe tijdperk in 2022 niet meer te stoppen is. Vorig jaar verbrak hij meerdere records en dit seizoen won de Nederlander tien van de twaalf races en stond hij na alle twaalf races op het podium.

Waché omschrijft Verstappen

Veel mensen krijgen de kans niet om Verstappen als persoon te leren kennen, maar Waché wel. In gesprek met The Athletic geeft hij aan hoe Verstappen buiten de baan is als persoon en om mee te werken. "Hij is een normaal persoon, die beide voeten op de grond heeft. Hij houdt van racen. Hij is in staat om een samenvatting van de auto samen te stellen en aan te geven waar we aan moeten werken." Waché heeft van dichtbij ook mee mogen maken hoe Verstappen zich heeft ontwikkeld tot een volwassen coureur.

GP Monaco 2018

Volgens Waché moest deze volwassenheid wel van ver komen. "Eerst was hij meer de underdog en probeerde hij alles snel te laten gebeuren. Daarna leerde hij om consistenter en minder agressief te zijn." De Grand Prix van Monaco in 2018 was daarin doorslaggevend, waaraan hij als laatste begon na een crash tijdens de kwalificatie. "Het was een beetje het moment dat hij besefte dat hij alles op een rijtje moest zetten. Soms heb je dat soort lastige momenten ook nodig om sterker terug te komen. Nu is hij veel volwassener qua communicatie, en hij heeft een beter gevoel ontwikkeld als het aankomt op wanneer je wel en geen risico kunt nemen. In het verleden, wilde hij alles al in de eerste bocht regelen, waardoor hij wat crashes en teleurstellingen te verwerken kreeg."