Vincent Bruins

Woensdag 23 augustus 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Morgen gaat het evenement rondom de Dutch Grand Prix officieel van start met de persconferenties, maar eerst blikken we terug op het belangrijkste nieuws van vandaag. Damon Hill heeft een ideetje voor Max Verstappen. De wereldkampioen van 1996 denkt namelijk dat de Nederlander tegen een burn-out loopt. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur legt uit of hij tevreden is met zijn huidige coureurs en gaat in op de geruchten over een mogelijke overstap van Lewis Hamilton. Ook heeft de Fransman bevestigd dat Robert Shwartzman zal invallen voor Carlos Sainz tijdens Vrije Training 1. Natuurlijk hopen we dat de Nederlandse Formule 1-wedstrijd vlekkeloos georganiseerd kan worden, maar taxichauffeurs en klimaatactivisten proberen daar een stokje voor te steken. Verder is vandaag ook de prachtige winnaarsbeker voor de Dutch Grand Prix onthuld.

Hill komt met opvallende suggestie: Verstappen zou jaar pensioen moeten overwegen

Door het gemak waarop Max Verstappen momenteel zijn overwinningen binnenhaalt, wordt er door bepaalde mensen gedacht dat de Nederlander vrij snel zijn motivatie voor de Formule 1 kan verliezen, als dat momenteel al niet gebeurt. Zo laat hij zich regelmatig kritisch uit over de kant die de koningsklasse van de autosport op dreigt te gaan met de steeds voller wordende kalender. Zijn toekomst wordt in de Sky Sports F1-podcast besproken en Damon Hill heeft een opvallend idee voor de Nederlander: "We hebben het hier over een vrij vroege burn-out, nietwaar? Ik bedoel, kijk naar Fernando [Alonso]. Hij had een soort van time-out, net als Kimi [Räikkönen]. Je vraagt je soms af of sommige coureurs een soort van reset nodig hebben," stelt de wereldkampioen van 1996. Meer lezen? Klik hier!

Vasseur over Leclerc en Sainz dit seizoen: "Je kan het altijd beter doen"

Frédéric Vasseur heeft tijdens de zomerstop laten weten of hij tevreden is met zijn huidige coureurs. Ferrari strijdt met Charles Leclerc en Carlos Sainz om de tweede plek in het constructeurskampioenschap, maar is momenteel dat gevecht aan het verliezen ten opzichte van Mercedes en Aston Martin. "Je kan het altijd beter doen, als team maar ook als coureurs," begon Vasseur in een interview met La Gazzetta dello Sport. "Charles had niet verwacht een seizoen als dit te hebben en op het begin pushte hij te hard, maar hij lijkt de situatie nu beter te verwerken." De teambaas ging ook in op de geruchten over Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zou namelijk door Ferrari-topman John Elkann persoonlijk zijn gecontacteerd in een poging hem over te laten stappen van Mercedes naar Maranello. Meer lezen? Klik hier!

Dit is de trofee voor de winnaar van de Formule 1 Dutch GP

Komende zondag staat de Formule 1 Grand Prix van Nederland op het programma. Voor het derde seizoen op rij zal de winnaar ook een nieuw ontworpen trofee krijgen, ditmaal met de focus op het verleden. De afgelopen twee seizoenen besloot de organisatie voor verschillende soorten trofeeën te gaan, maar nu is gekozen voor een vrij kleurloze trofee, zoals te zien is op zowel foto's als een Instagrampost van Studio Piet Boon. Laatstgenoemde ontwierp ook de beker voor de winnaar van de wedstrijd op Zandvoort van 2021. De trofee is voor het merendeel wit, waarbij vooral de leeuw en het nummer opvallen. Deze zijn goed zichtbaar dankzij de kleur, waarbij de leeuw natuurlijk symbool staat voor het land waarin gereden wordt. Het is een ode aan de bokaal die in 1939 werd uitgereikt, de allereerste race die in Zandvoort georganiseerd en verreden werd. Deze werd toen uitgereikt door Prins Bernhard. Meer lezen? Klik hier!

Taxichauffeurs dreigen met blokkades tijdens Dutch GP na nieuw bewijs tegen gemeente

Komend weekend staat de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort op de planning, maar wat betreft de taxichauffeurs gaan er rondom dit weekend blokkades komen. Een groep van 150 taxichauffeurs uit Haarlem heeft nieuw bewijs tegen de gemeente Zandvoort. Duidelijk is dat Zandvoort een taxibedrijf buiten de gemeente heeft aangewezen voor het raceweekend, terwijl andere taxichauffeurs verteld was dat ze geen doorlaatbewijzen kregen. Dit wist De Telegraaf te melden. De groep taxichauffeurs demonstreerden dinsdag al in het centrum van Zandvoort en liet hun ongenoegen blijken over het feit dat de gemeente ze niet in de stad laat rijden tijdens het raceweekend. Het nieuwe bewijs kan volgens een woordvoerder van de groep zeker voor blokkades gaan zorgen. Meer lezen? Klik hier!

Klimaatactivisten organiseren fietsdemonstratie naar Zandvoort tegen Formule 1

Niet iedereen is blij om de koningsklasse weer in actie te zien na de zomerstop. Klimaatactivisten organiseren namelijk een fietsdemonstratie voor de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort. Extinction Rebellion vindt de autosport te vervuilend. Dus met een woordgrapje introduceert het maar haar eigen, nieuwe raceklasse: de Formule 0. Ze roepen mensen op om mee te doen aan de fietsdemonstratie. Deze zal op zaterdag 26 augustus worden gehouden, de dag van Vrije Training 3 en de kwalificatie. Het verzamelpunt is het Stationsplein in Haarlem. Of er ook demonstranten van Extinction Rebellion, of wellicht een andere groep klimaatactivisten, het circuit zelf zullen betreden, is niet bekend. Dit gebeurde wel tijdens de Britse Grand Prix in 2022 en de Berlin E-Prix van dit jaar evenals bij de DTM op de Norisring. Meer lezen? Klik hier!

Robert Shwartzman vervanger van Sainz tijdens eerste vrije training in Zandvoort

De Nederlandse fans van Ferrari zullen aankomend weekend tijdens de eerste vrije training van de Dutch Grand Prix geen Carlos Sainz in actie zien. De Spanjaard zal toekijken hoe rookie Robert Shwartzman in zijn SF-23 de eerste sessie op Circuit Zandvoort af gaat werken. Dit weet teambaas Frédéric Vasseur te vertellen tegen onder meer RaceFans. Elke coureur moet tijdens het seizoen een keer plaats gaan maken tijdens een training voor een rookie, waardoor het aantal per team op twee komt. Tot nu toe heeft geen enkel team hieraan voldaan, maar de teams doen dit meestal richting het einde van het seizoen. Ferrari is er vroeg bij en geeft Shwartzman net zoals vorig jaar de kans om rondjes te rijden in de Ferrari. Meer lezen? Klik hier!

