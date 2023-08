Brian Van Hinthum

Dinsdag 22 augustus 2023 21:21

Het zitje bij Red Bull Racing in 2025 is natuurlijk erg gewild en er zijn meerdere kapers op de kust. Het contract van Sergio Pérez loopt na 2024 op zijn einde, ook al wordt de Mexicaan met enige regelmaat gelinkt aan een vroegtijdig vertrek. Christian Horner sluit echter uit dat Pérez vroegtijdig vertrekt én kijkt met een schuin oog naar Daniel Ricciardo.

Met name aan het begin van het seizoen leek het er goed uit te zien voor Pérez, toen hij twee overwinningen in de eerste vier races van het seizoen op zijn naam wist te zetten. Tijdens de race op Spa-Francorchamps demonstreerde Max Verstappen echter nog maar eens zijn surplus aan snelheid over de Mexicaan. De Limburger begon de race vanaf de zesde plek, terwijl Pérez na één bocht aan de leiding ging. Binnen korte tijd wist Verstappen zijn teammaat te verschalken voor de leiding en vervolgens bouwde hij gestaag een groot gat op richting de man uit Guadalajara.

Horner geeft uitsluitsel

Het zorgde maar weer eens voor de nodige vraagtekens rondom het stoeltje naast Verstappen. Pérez beschikt in Milton Keynes over een contract tot en met 2024, maar wordt door zijn mindere prestaties regelmatig met een eerder vertrek in verband gebracht. Horner wil daar in gesprek met Speedcafe echter weinig van weten. "We hebben gewoon een contract. We zijn blij met Checo en hij zal volgend jaar onze coureur zijn", maakt de Britse teambaas duidelijk.

Meerdere opties

Er liggen dus meerdere kapers op de kust voor 2025, waaronder Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Pérez en Daniel Ricciardo. "Het is voor 2025 goed om een aantal opties te hebben. Checo's contract loopt tot het einde van volgend jaar. Als Checo levert, gaan we door met Checo. Als hij dat niet doet, om wat voor reden dan ook, dan is het...", stopt Horner mysterieus. Hij krijgt vervolgens de vraag of Ricciardo in 2025 te oud zou zijn. "Ik zie leeftijd niet als een obstakel. Als ik zie wat Fernando Alonso en Lewis Hamilton doen. Het gaat allemaal om wat er in het hoofd omgaat", besluit hij.