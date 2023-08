Remy Ramjiawan

Zondag 20 augustus 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Formule 1-koorts in Zandvoort neemt per dag toe, nu de race door de duinen over slechts een week van start gaat. Vandaag liet Julia Piquet, het jongere zusje van Kelly, weten dat ze woest is op de Formule 1 voor het negeren van de verjaardag van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet. De Super Formula-race op Mobility Resort Motegi werd daarnaast stilgelegd door een flinke klapper van Red Bull-coureur Liam Lawson en Lewis Hamilton grapt over Daniel Ricciardo en 'zou hem wel van de baan rammen'. Dit is de GPFans Recap van zondag 20 augustus.

Artikel gaat verder onder video

Internet gaat stuk om Pérez die KitKat op 'verkeerde' manier eet

Sergio Pérez laat zich op social media zien in een nieuwe reclame van één van zijn sponsors. Het merk KitKat is één van de geldschieters van de Mexicaan en in een promofilmpje laat hij zien hoe hij een KitKat eet. Over de manier waarop de Mexicaan dat doet, daar zijn de meningen over verdeeld. Hele artikel lezen? Klik hier

Julia Piquet woest op sociale media Formule 1 na negeren verjaardag Nelson Piquet

Julia Piquet, het jongere zusje van Kelly, heeft zich fel uitgesproken richting de sociale media van de Formule 1. Ze vindt het niet kunnen dat haar vader Nelson Piquet niet meer wordt gefeliciteerd met zijn verjaardag, wat tot 2021 nog wel gebeurde. Volgens Julia komt het omdat haar vader "gecanceld" is. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton knipoogt naar Ricciardo: "Ik zou hem zeker eraf rammen"

Lewis Hamilton kwam in aanraking met Sergio Pérez tijdens de Sprint op Circuit de Spa-Francorchamps in het weekend voor de zomerstop. Na afloop van de Belgische Grand Prix kreeg de Brit daar een vraag over van een journalist van Sky Sports. Het per ongeluk omwisselen van namen zorgde voor een verwarrend, maar hilarisch momentje. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen over relatie met Kelly Piquet: "Begrijpt de wereld waarin ik leef"

Autosport is de sport die Max Verstappen altijd heel leuk heeft gevonden. Dat is geen geheim, zeker niet nu hij al twee wereldkampioenschappen in de Formule 1 op zak heeft. Toch twijfelt hij soms over zijn toekomst in de koningsklasse. In gesprek met De Telegraaf legt de Nederlander zijn twijfels uit. Hele artikel lezen? Klik hier

Super Formula-race stilgelegd na zware crash van onder andere Red Bull-junior Lawson

De reservecoureur van Red Bull Racing, Liam Lawson, heeft zichzelf geen goede dienst bewezen. Vandaag stond een race van de Super Formula op Mobility Resort Motegi op de planning. Helaas verliep de start niet helemaal zoals gepland. Een zware crash zorgde voor rode vlaggen rond het circuit. Het begon allemaal met een fout van Lawson. Hele artikel lezen? Klik hier