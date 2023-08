Vincent Bruins

Zondag 20 augustus 2023 08:32

Voor sommigen is het een van de grootste discussiepunten ooit: als je een KitKat eet, moet je de repen dan eerst breken of neem je meteen een hap? Sergio Pérez lijkt in ieder geval zijn voorkeur te hebben, zo liet hij zien op Instagram.

De coureur van Red Bull Racing maakt dit jaar zijn beste seizoen ooit mee in de Formule 1. In de eerste vijf van de tot nu toe twaalf verreden Grands Prix behaalde hij twee overwinningen, twee pole positions, twee tweede plaatsen en een vijfde plaats. Hij leek eindelijk teamgenoot Max Verstappen uit te kunnen dagen. De Nederlander heeft echter sinds de Miami Grand Prix alle acht wedstrijden gewonnen, terwijl Pérez juist een flinke dip meemaakte. Hij kwam vijf keer op rij niet in Q3 terecht tijdens de kwalificatie en dat had ook een grote impact op zijn resultaten op de zondag. Sinds Hongarije lijkt hij wel weer zijn vorm te hebben teruggevonden. De 33-jarige uit Guadalajara werd derde op de Hungaroring, voordat hij als tweede over de streep kwam in de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner over Red Bull-zitje in 2025: 'Pérez en Ricciardo zijn niet de enige kandidaten'

Nestlé

Pérez is eerder dit jaar een samenwerking aangegaan met Nestlé en is een ambassadeur van Nescafé Taster's Choice. Nestlé produceert ook chocoladerepen, waaronder de welbekende KitKat. Het logo daarvan is soms ook te zien op zijn helm. In een filmpje op Instagram is te zien hoe Pérez een hap neemt van een KitKat zonder eerst de repen af te breken, en zijn volgers konden daar wel om lachen. "Daar krijg je een tijdstraf van vijf seconden voor," wordt er gegrapt in de comments. "Checo weet misschien hoe je een F1-auto moet besturen... Maar hij weet niet hoe je een KitKat moet eten!" Ook Dr. Helmut Marko, de hoofdadviseur van Red Bull Racing, wordt er nog bijgehaald: "Laten we hopen dat Helmut Marko dit niet ziet," zo klinkt het. "Dat is illegaal," werd er verder nog geroepen.