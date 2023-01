24 uur van Daytona: Waar kun je het kijken en welke Nederlanders komen in actie?

Remy Ramjiawan

Zaterdag 28 januari 2023

Daar waar de Formule 1 over een kleine maand van start zal gaan, staat er dit weekend een klassieker op de planning. De 24 uur van Daytona wordt zaterdagavond afgetrapt op de Daytona International Speedway in Florida. We hebben alles wat je moet weten over dit evenement voor je op een rijtje gezet.

De 24 uur van Daytona is een jaarlijks terugkerend evenement, dat in 1966 voor het eerst gehouden werd. Het is door de jaren heen uitgegroeid tot een ware autosportklassieker die ieder jaar weer een hoop toeschouwers en bekende deelnemers aantrekt. Het evenement maakt onderdeel uit van het IMSA Weathertech Sportscar Championship, dit is de Amerikaanse versie van het FIA World Endurance Championship (WEC). De belangrijkste klasse is de GTP Sportscarklasse, maar er zijn diverse series aanwezig op het circuit.

Disciplines

De langeafstandsrace race wordt gehouden op de Daytona International Speedway in Daytona Beach, Florida in de Verenigde Staten. Het circuit, dat in 1959 geopend werd, is in totaal zo'n 5,73 kilometer lang. Er zijn, net als in het WEC, verschillende klassen waarin wordt gereden. De hoogste klasse is de GTP Sportscarklasse (Grand Touring Prototype), daarin komen zowel LMH als LMDh-wagens uit. Voor de 2023-race zullen we dit jaar alleen LMDh-auto's te zien krijgen. Toch zijn er ook nog wel andere series aanwezig. Zo is naast de GTP, de LMP2 de snelste klasse. Maar ook de GTD-klasse en de GTD-Pro klasse zijn aanwezig.

Nederlanders

Tijdens de iconische race komen er ook een aantal Nederlanders in actie. Zo zal Renger van der Zande de kleuren van Cadillac Racing gaat verdedigen in de GTP-klasse met startnummer één. IndyCar-coureur Rinus Veekay zal met startnummer 11 te zien zijn in de LMP2-klasse bij het van TDS Racing en Giedo van der Garde is samen met Job van Uitert verantwoordelijk voor de auto van TDS met startnummer 35 en in de LMP3-klasse zal Tijmen van der Helm het team van JDC-Miller Motorsports op sleeptouw nemen. Daarnaast zal Jeroen Bleekemolen van start gaan in de GTD-klasse voor het team van KellyMoss en ook Kay van Berlo komt voor dat team uit, zij het in een andere auto. Als laatste, maar in dezelfde klasse zal Indy Dontje in actie komen voor Winward Motorsport.

Rinus 'Veekay' van Kalmthout

Waar kijken?

Het spektakel wordt aankomend weekend op Ziggo Sport Racing uitgezonden. Zaterdag om 19:30 uur begint de uitzending en tien minuten later zal de race van start gaan op de Daytona International Speedway. Olav Mol zal onder anderen het commentaar tijdens de race leveren. Dat doet hij samen met Koen Bakker en Ronald van Dam. Niet alleen zijn de beelden te zien bij de kabelgigant, ook IMSA TV zendt het spektakel uit.

