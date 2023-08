Vincent Bruins

Donderdag 17 augustus 2023 16:39 - Laatste update: 16:50

Nyck de Vries was eind vorige maand in de paddock te vinden op Circuit Paul Ricard, anderhalve week nadat hij Formule 1-team AlphaTauri moest verlaten vanwege teleurstellende resultaten. Op de baan in het Zuid-Franse Le Castellet nam hij daar een adviserende rol aan.

Zijn protegé Laurens van Hoepen komt dit seizoen namelijk uit in het Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA). Van Hoepen won een aantal nationale kampioenschappen in het karten in Nederland, voordat hij internationaal ging vanaf 2015. Hij boekte top tien-resultaten in Europese en wereldkampioenschappen met kartteams van onder andere Charles Leclerc en Nico Rosberg. Na in de tweede helft van 2021 in Frankrijk al wat ervaring op gedaan te hebben, maakte hij zich in 2022 klaar voor zijn eerste voltijds seizoen in de autosport.

Artikel gaat verder onder video

FRECA en Nieuw-Zeelandse GP

De 17-jarige uit Wassenaar sloeg de Formule 4 over en stapte direct in het FRECA. Hij kwam bij ART Grand Prix terecht, de Franse renstal waarmee De Vries in 2019 de Formule 2-titel binnensleepte. Van Hoepen werd 21e in de eindstand met vijftien punten. Het hoogtepunt van het seizoen was een dubbele top acht-finish op de straten van Monaco. Tijdens de winterstop vertrok hij naar de andere kant van de wereld. Afgelopen februari schreef hij de prestigieuze Grand Prix van Nieuw-Zeeland op zijn naam, één van de twee Grands Prix ter wereld die niet deel uitmaken van de Formule 1-kalender. Van Hoepen keerde vervolgens weer terug naar Europa voor een tweede seizoen in het FRECA. Dit jaar gaat het hem iets beter af met P14 in de tussenstand en 21 punten na zes van de tien raceweekenden. Op de Hungaroring pakte hij zijn eerste top vijf-resultaat.

Van Hoepen na het winnen van de New Zealand GP op Hampton Downs Motorsport Park

OOK INTERESSANT: De Vries achter het stuur van Formule-auto gekropen in Assen

De Vries in Le Castellet

"We boeken vooruitgang en dat is fijn. We moeten nog een stap maken, maar we gaan de goede kant op," legde Van Hoepen uit over zijn seizoen tot nu toe tegenover Formula Scout. "Het is voor ons lastig om het maximale uit de nieuwe banden te halen, dus de kwalificatie is onze grootste zwakte." Tot Paul Ricard had de Nederlander zich nog maar één keer in de top tien gekwalificeerd, maar op het circuit dat tot en met 2022 nog gastheer was van de Formule 1, kwam hij in zijn kwalificatiegroep tweemaal in de top vijf terecht. Hij was erg blij met de hulp van De Vries: "Het is ontzettend fijn om Nyck hier te hebben. Hij heeft zoveel ervaring, dus je kan echt veel van zijn input leren. Hij zegt niks [via de boardradio], maar hij kan horen wat we zeggen, en reageert na afloop op hoe we te werk gaan. Hij kan een ander perspectief bieden evenals een aantal interessante punten om mee te nemen naar de engineers, en we gaan ook over de 'run plan' en dat soort dingen."