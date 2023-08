Lars Leeftink

Donderdag 10 augustus 2023 21:41

In de GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag besloot Mercedes-teambaas Toto Wolff de ontslagen Nyck de Vries te steunen door zicht te richten tot Red Bull Racing, werd Max Verstappen vanwege zijn gedrag tijdens het gamen en tijdens het raceweekend in België een 'ware gamer' genoemd, claimde Mercedes dat het een probleem met de rijhoogte heeft opgelost en kwam er een gerucht naar buiten dat Aston Martin gebruik zou hebben gemaakt van een flexibele voorvleugel. Dit is de GPFans Recap van 10 augustus.

Wolff neemt het op voor De Vries: "Misschien wel kandidaat voor Red Bull geweest"

Nyck de Vries zag zijn Formule 1-droom ineens in rook opgaan na de Grand Prix van Groot-Brittannië. Helmut Marko, de adviseur van Red Bull Racing, liet de Nederlander vervangen door Daniel Ricciardo. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, begrijpt nog steeds niet helemaal waarom men de Friese coureur zo simpel heeft laten gaan.

Verstappen 'ware gamer' genoemd: 'Toen zagen we een echte woedeaanval van Max'

Max Verstappen heeft momemteel zomerstop en besteedt, zeker nu, zoals bekend graag buiten zijn Formule 1-bezigheden om een hoop tijd in het simracen. De Nederlander trekt doorgaans veel bekijk in de online race-evenementen waar hij aan deelneemt, soms met succes, en laat daar ook zo nu en dan zijn temperament zien. Verstappen wordt nu door zijn gedrag omschreven als een 'ware gamer'.

Mercedes heeft problemen met rijhoogte eindelijk getackeld: "Juiste richting gevonden"

Hoewel Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen en sinds eind 2021 zonder Grand Prix-zege, tijdens de Grand Prix van België nog liet doorschemeren dat het porpoising misschien wel was teruggekeerd, onthult Mike Elliott juist dat Mercedes eindelijk het probleem met de rijhoogte van de auto heeft weten te tackelen.

'Aston Martin maakte in openingsfase 2023 mogelijk gebruik van flexibele voorvleugel'

Volgens nieuwe geruchten kan de recente terugval van Aston Martin te maken hebben met het ingrijpen van de FIA. Er wordt gewezen naar het mogelijke gebruik van flexibele voorvleugels. De FIA is daar strenger in geworden en controleert hier meer op, waardoor ook de prestaties van Aston Martin minder zijn geworden.

Verstappen over ervaring met Mad Mike: "Afgelopen twee jaar niet zo nerveus geweest'

Max Verstappen, die momenteel net zoals alle andere coureurs geniet van zijn zomerstop tot eind augustus, stapte recent in bij 'Mad' Mike Whiddett voor een cursus driften. Het bezoekje leverde een bijzondere video op met Verstappen en de Nieuw-Zeelandse driftcoureur. De regerend wereldkampioen Formule 1 is in de video zeer enthousiast en vertelt over de zenuwen die hij had.