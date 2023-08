Brian Van Hinthum

Donderdag 10 augustus 2023 08:47

Nyck de Vries zag na de Grand Prix van Groot-Brittannië hoe zijn Formule 1-droom ineens in rook opging na een rigoureuze beslissing van Helmut Marko. die de Nederlander verving met Daniel Ricciardo. Toto Wolff begrijpt nog steeds niet helemaal waarom men de Friese coureur zo simpel heeft laten gaan.

Het gedroomde Formule 1-avontuur van De Vries is na een periode van slechts tien races tot een einde gekomen. De coureur uit Sneek wist sinds zijn entree dit jaar zelden echt indruk te maken op de fans en de directie van Red Bull en eigenlijk hingen er vanaf zijn eerste races al vraagtekens boven het hoofd van de 28-jarige coureur. De druk op De Vries werd alsmaar groter en groter en zijn prestaties werden ook niet beter. Doorgaans moest hij zijn meerdere erkennen in Yuki Tsunoda en het geduld voor Marko en consorten was vroegtijdig opgeraakt:

Meer tijd

Na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië besloot de Red Bull-leiding dan ook in te grijpen en na de indrukwekkende prestaties van Ricciardo tijdens de Pirelli-tests op Silverstone besloot men om de Nederlander in te wisselen voor de voormalig Red Bull-coureur. Een bittere pil voor De Vries, die bij Wolff niet op veel begrip kan rekenen. "Misschien hadden ze hem gewoon meer tijd moeten geven. Wie weet wat er gebeurd was als hij een seizoen de tijd kreeg?", vraagt hij zich hardop af voor de camera's van Sky Sports.

Red Bull

Ondertussen is het ook Sergio Pérez die bij hoofdteam Red Bull Racing vaak met een vertrek in verband wordt gebracht. Wolff denkt wat verder en zag in De Vries zelfs een geschikte kandidaat om op termijn naast Max Verstappen plaats te nemen. "Misschien was hij wel een hele goede kandidaat geweest voor het stoeltje bij Red Bull. Ze willen denk ik kijken hoe het zit met Ricciardo. Ze willen zien of hij in staat is om dat stoeltje over te nemen. Als je die beslissing hebt gemaakt, dan zakt De Vries natuurlijk weg", besluit hij.