Remy Ramjiawan

Dinsdag 8 augustus 2023 12:46 - Laatste update: 12:54

Hoewel er dit seizoen al meerdere keren is geroepen dat de sport saai is, laten de kijkcijfers uit de Verenigde Staten dat niet zien. In 2023 is er slechts één team geweest die er met de prijzen van door ging, maar dat weerhoudt de Amerikaanse fans er niet van om in te schakelen.

Op sportief gebied is 2023 een uniek seizoen. De knokpartijen om de zeges ontbreken weliswaar, maar Red Bull Racing heeft in het huidige seizoen het record van McLaren verbroken, voor meeste overwinningen op rij. Daarnaast heeft Max Verstappen maar liefst tien van de eerste twaalf races weten te winnen en in Zandvoort kan hij het record van Sebastian Vettel evenaren. Het is dus vooral voor de recordboeken een interessant seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Kijkcijfers

Vooral in de Verenigde Staten is de Formule 1 de laatste jaren enorm gegroeid. Er bestond een angst dat als de dominantie van Red Bull Racing zou doorzetten, dat de fans zouden afhaken. Dat blijkt uit onderzoek van Racer niet het geval te zijn. Tijdens het Grand Prix-weekend in België liet de Amerikaanse uitzendgemachtigde (ESPN) een gemiddelde van 1,17 miljoen kijkers zien. Dat is een groei van twaalf procent ten opzichte van 2022. Daarnaast keken er zo'n 492.000 fans uit de leeftijdscategorie 18-49 jaar. Dat is precies de groep waar de sport zich op richt.

Groei ten opzichte van 2022

De eerste helft van het seizoen in 2023 leverde een gemiddelde van 1,24 miljoen kijkers op per race. Dat is het totaal van de zenders ESPN, ESPN2 en ABC. Dit gemiddelde is ook hoger dan in 2022. Toen stemden er zo'n 1,21 miljoen mensen af op het Formule 1-spektakel en dat was al het hoogste gemiddelde ooit in de Verenigde Staten voor de Formule 1.

Best bekeken races

De Grand Prix van Miami in 2022 blijft bovenaan staan in het lijstje van races die het best is bekeken in de Verenigde Staten. Zo keken er destijds 2,6 miljoen fans uit de VS naar de race. Dit jaar was ook de race in Miami de best bekeken Grand Prix met 1,96 miljoen fans. Monaco volgt met 1,79 miljoen kijkers en de race in Montreal staat op de derde plek met 1,76 miljoen kijkers in 2023.